美參議員達克沃絲：不會讓台灣孤軍奮戰

蔡總統昨接見來訪的美國參議員達克沃絲時強調，台灣會持續向美表達參與IPEF意願。（取自總統府官網）

2022/06/01 05:30

〔記者蘇永耀、呂伊萱、李欣芳／台北報導〕美國參議員達克沃絲昨表示，美國和台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰，美國對台灣支持不只是軍事上，也是經濟上的。她也強調，美台關係非「老大哥與小老弟」，而是對等朋友，拜登總統推動提升台美之間更密切的經濟及國家安全關係，她要特別表示支持。

蔡：續向美表達參與IPEF

美國拜登總統推動的「印太經濟架構」（IPEF），首輪參與國家未納入台灣。蔡英文總統昨接見達克沃絲時強調，對於美國政府所倡議的IPEF，台灣會持續向美表達參與意願，期待在短期內，台美以嶄新的作為，一起規劃出具體的途徑，共同深化雙邊經貿夥伴關係。

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達克沃絲去年七月領銜提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），蔡英文指出，這項法案獲跨黨派支持，因此，美國國防部正積極研議國民兵與台灣的合作交流。最近，達克沃絲提出法案，支持美軍的印太部署要優先因應台灣安全情境。我們期待，台美在區域安全的合作上能更深化、更緊密。

台美國民兵將合作交流

曾在去年六月造訪台灣的達克沃絲表示，非常開心再次訪台，也希望每年都可以拜訪台灣。她說，美國和台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰，正如同去年她來台宣布美國捐贈第一批疫苗給台灣，這也再次證明台美是真實的夥伴關係。

達克沃絲指出，此行她要特別強調美國對台灣安全的支持，包括蔡英文總統提到國民兵的合作，以及「台灣夥伴法案」。最近，她推動「二○二二年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），目前有三位民主黨、三位共和黨議員連署，還有非常多軍事委員會的議員都積極想要參與連署。

達克沃絲說，美國國會裡有非常強勁、跨黨派支持台灣的力量，拜登總統也展現他對台灣的支持。美國與台灣站在一起，「是一個跨黨派的共識」。因此她戴了梅花及美國參議院的別針，象徵肩並肩的夥伴關係。

行政院長蘇貞昌昨也在外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、經濟部長王美花陪同下，接見達克沃絲一行。達克沃絲說，美台關係非老大哥與小老弟，而是對等朋友，期盼美在印太經濟架構持續推展過程中，美台將來在經貿上能有直接互動，以及簽署相關協議，打造互惠互利的關係。

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