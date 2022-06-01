AT3教練機失事 少尉徐大鈞殉職

AT3教練機失事示意圖

2022/06/01 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕空軍官校少尉飛官徐大鈞昨天上午駕駛一架AT-3教練機進行飛行訓練，自高雄岡山基地起飛三分鐘後失聯，隨後飛機被發現墜落在岡山區一處空地，廿三歲徐員不幸殉職。

起飛3分鐘失聯 未通報異常

意外發生後，空軍參謀長黃志偉中將宣布，空軍官校飛行指揮部的基本組、戰鬥組、空運組，所有的飛行訓練都暫時停止。

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黃志偉在空軍司令部臨時記者會上表示，徐大鈞是空軍官校一一○年班，現為官校少尉學員。徐員昨駕駛AT-3進行單飛訓練，上午八點三分自岡山基地起飛，八點六分於機場東北約五浬處失聯，後不幸接獲岡山消防分隊通報於高雄市岡山區田厝一路前空地發現飛機殘骸及飛行員忠骸。

黃志偉說，岡山基地在昨日七時、八時，均為能見度七浬，雲幕高八千呎，符合訓練標準。失事的AT-3機號○八五二，機身時間為六○六八小時五十分鐘，上次執行週檢出站時間為今年二月十七日，出站後迄今已飛行七十七小時五十五分鐘，近一年無重大修護事件。

徐第二次單飛 進行基本起落

黃志偉說，徐大鈞於五月十八日第一次單飛合格之後，又進行了五架次的雙座飛行訓練，昨天在第二次的航線單飛之前，先由教官帶飛做三次起落，教官確定正常才下飛機，接著由徐員進行飛機基本起落訓練，還沒做第一次觸地重飛動作前，進入機場衝場就失聯。失聯前在空中強制報告點上，都有回報狀況正常，墜毀前也未通報任何不正常情況。

至於徐大鈞失事前有無跳傘？黃志偉說，空軍沒有接收到人員跳傘無線電訊號。

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