國民黨中央「硬上」慘被打臉// 徐志榮：不會選苗縣長

國民黨選策會決議建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，不到一日就遭打臉，徐志榮公開表態不參選。（記者廖振輝攝）

2022/06/01 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前日主動發布新聞稿，稱選策會決議建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，看似人選底定，未料事隔不到一日就遭打臉，徐志榮不但公開表態不參選，還建議民調決定人選，但別納入他；國民黨秘書長黃健庭昨說會溝通，目標是今天中常會徵召。

徐鞠躬致歉 稱從頭到尾沒說要參選

在神隱一晚後，徐志榮昨在立法院現身受訪，強調他仍堅持兩原則，不會參選苗栗縣長，全力支持國民黨所提名人選。徐說，他從頭到尾從未表示要參選苗栗縣長。對於辜負黨的抬愛和支持者的厚愛，他深深一鞠躬致歉，還特別加重語調說：「對不起！請原諒我。」

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徐志榮指出，他「Ｎ次」表達沒有參選的意願，如還接受徵召，誠信會有問題，他選擇要當言而有信的人，「相信黨應該也會尊重志榮的意見吧！」

徐志榮還特別提到很支持他參選的妻子；他說，妻子曾和他講過好幾次下輩子還要嫁給他，他到目前為止都沒有答應，「但是今天為了彌補她的失望，我現在懇求她，下輩子再嫁給我」。

黃健庭：會溝通 目標今中常會徵召

對於黨中央是否在沒徵詢其意見下突襲式徵召？徐志榮表示，他有隱約得到一些訊息，不能說措手不及，但確實感到錯愕；不會覺得不被尊重，倒覺得「他們可能看我太有了」。徐還建議，事緩則圓，應辦民調初選，由最高民調的人選出征。但前提是，不要把他列入。

國民黨秘書長黃健庭受訪表示，苗栗的狀況，黨中央已溝通協調努力一、兩個月了，徐志榮當然知道黨中央就是希望提名或徵召他。苗栗縣議長鍾東錦一直以來都表達可接受提名徐志榮，農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘也一樣，他在上週末及前天都有和徐見過面，有密切溝通。對於是否仍在今天中常會上徵召？黃說，這是目標。

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