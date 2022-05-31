美大西洋月刊：拜登軍事護台說 一致性政策

美國總統拜登。（路透檔案照）

2022/05/31 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登日前表示，美軍會在中國入侵台灣時介入，但白宮隨後強調對台政策未變。不過，美國大西洋月刊（The Atlantic）分析，拜登去年以來三度主動「化模糊為清晰」，其實是「清楚、經過考量、具一致性的政策」，是對中國步步進逼打破台海現狀的回應，企圖透過更清楚闡述對台立場，反擊中國愈發不加掩飾的野心。

報導指出，美國前總統卡特任內確立的對台「戰略模糊」，很長一段時間發揮嚇阻中國的效果，但新時代必須有新作法，才能繼續維護和平。拜登確實如同幕僚所言，並未改變對台政策，因為相關政策早已存在，現在只是比從前更加凸顯。拜登在東京的對台發言不是口誤或衝動發言，而是在適當時機重新傳達該被聽見的訊息。

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中國背離自身「戰略模糊」

報導認為，中國也有一套對台「戰略模糊」方針，即「宣稱理論上對台擁有主權，但不採取維護主權的大動作」。在此前提下，台灣克制自己不去挑戰中國的論述，而美國也不對台灣安全做出正式承諾，藉此回應中國的「戰略模糊」。但在習近平治下，中國漸背離自身的「戰略模糊」，包括擴大侵擾台灣防空識別區、對台發動資訊戰、建置足以封鎖台灣的海軍力量，中國官員也不假辭色地威脅動武。因此，拜登被迫跳脫美國的「戰略模糊」框架，既然中國不掩飾侵台野心，美國護台承諾只好隨之清晰。

此外，華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）在著作中披露，前總統川普也曾私下打破「戰略模糊」，聲稱「台灣與中國近在咫尺，美國卻在千里之外，什麼忙都幫不上」，立場偏向「棄台」。假設川普曾私下向習近平透露相關念頭，拜登就有必要重申對台承諾。

另個因素是，美國未直接介入烏俄戰爭，而是向非軍事同盟的烏克蘭提供武器，這使得北京開始思考，美是否只會對台海戰事採相同作法。若是如此，拜登或許認為有必要立刻打消北京的揣測。

報導認為，拜登此時打破「戰略模糊」恰逢其時，因為中國人民在防疫封城下躁動不安，中國經濟面臨零成長、甚至衰退，「專制夥伴」俄國又困在戰爭中，「這是習近平掌權十年來，中國最動盪不安的時刻」。

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