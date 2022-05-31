日經民調：為台灣有事做準備 9成日人認可

日本首相岸田文雄。（彭博檔案照）

2022/05/31 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京卅日報導〕日本經濟新聞卅日公布最新民調顯示，有超過九成的日本受訪者認為，日本有必要為「台灣有事」做準備，僅有四％受訪者認為不需要。

日經在本月廿七日至廿九日進行民調，對於中國入侵台灣引發的「台灣有事」，日本應如何準備？有四十一％受訪者表示，包括修法在內有必要提高日本的應對能力；五十％受訪者則認為，應在現行法律範圍內進行可能的準備，僅有四％受訪者認為不需要。

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報導指出，在「台灣有事」之際，日本將根據安全保障相關法令採取行動，如果判斷為「重要影響事態」，將可對美軍提供後方支援。如果美國等關係密切國家遭到攻擊，則可認定為「日本存亡危機事態」，行使集體自衛權。

前自衛艦隊司令官香田洋二指出，對於「和平時期到事態認定階段」，日本目前尚無相關法律的整備，以做為提供軍事支援的法律依據。

香田表示，俄羅斯入侵烏克蘭之前，先在國境附近集結兵力，如果台灣有事，在衝突爆發之前，美國和中國也很可能先在周邊派遣部隊。美軍可能在短時間內需要大量彈藥和燃料儲備補給，但日本目前並未想定這種狀況的法令。

據報導，日本現行法規範圍內的準備，包括政府內部制定台灣有事的應對方針，以及擴大與美國等友好國的聯合演訓等。

這項民調也問及，自民黨提議將防衛經費從目前約佔國內生產總額（GDP）一％，提高到二％以上。有五十六％受訪者表示「贊成」，三十一％表示「反對」，贊成與反對的比例和今年四月的調查相差不大。

在這次民調中，針對保有對敵方「反擊能力」，有六十％受訪者表示贊成，三十％表示反對，贊成者是反對者的兩倍。

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