國務機要費除罪化》綠指轉型正義 藍批最黑暗一天

國民黨立委因不滿國務機要費除罪化修法，群起朝主席台丟擲杯水。（記者羅沛德攝）

2022/05/31 05:30

〔記者謝君臨、林良昇、王俊忠、王榮祥／綜合報導〕立法院院會昨在杯水與玩具紙鈔漫天飛舞、立委拉扯及叫罵的混亂情況下，完成國務機要費除罪化修法。民進黨團總召柯建銘表示，這是歷史共業、轉型正義的一環；國民黨團總召曾銘宗則痛批「這是立院最黑暗的一天」。

國民黨團不滿攸關國務機要費除罪化的「會計法第九十九條之一條文修正草案」排入昨日議程，昨早七點半就進入議場占領主席台，期間與民進黨立委洪申翰拉扯，洪左手割傷，混亂中，國民黨立委洪孟楷的頭部也撞到牆壁。

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國民黨立委手舉「貪污除罪，反對到底」、「很多小孩、老人走了，蔡英文只想著幫阿扁除罪」等標語，持續高喊「反對貪污除罪化到底」，更於議場內狂灑千元玩具紙鈔。

立院副院長蔡其昌在民進黨立委簇擁下宣布開會，國民黨團高喊撤簽國營事業預算案協商結論，議案來到會計法修正草案，由於該案已過一個月協商冷凍期，因朝野無法達成共識而上演表決戰。

藍委砸破國父遺像

不料，國民黨立委此時竟群起朝主席台丟擲杯水，民進黨立委則以手板阻擋，國旗與國父遺像布滿水漬，國父遺像油畫還被砸破一個洞。立院秘書處表示，將於休會期間修補，並循慣例向國民黨團求償衍生費用。

對於修法，曾銘宗痛批這是幫前總統陳水扁的貪污案除罪化，「今天是立院有史以來最黑暗的一天」，國民黨團表達最嚴厲抗議和譴責。時代力量立委邱顯智也批評「亂搞」，個案修法應用特赦方式處理，承擔政治責任，而非把責任丟給立院。民眾黨團則呼籲，雖然修法通過，政府仍應主動結合學界和法界，釐清基本定義，完善法理意涵。

柯建銘則強調，國務機要費和特別費一樣，都是歷史共業，轉型正義的一環，這是法律公平性、憲法平等權的原則。特別費十一年前已除罪化，前總統馬英九也因此受惠，不應獨漏阿扁，國民黨大費周章地抗爭根本是政治操作。

扁：等了16年

對於國務機要費除罪化，前總統陳水扁昨得知後僅表示「蓬萊島案平反等了卅八年；國務機要費案除罪十六年」。

陳水扁之子、民進黨高市議員陳致中昨天指出，謝謝柯總召與民進黨團全體委員的堅持及努力，由衷盼望扁案可以真正告一段落，還給大家寧靜空間，公道自在人心。

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