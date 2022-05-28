台美將經貿對話 類似印太經濟架構

知情人士表示，美國和台灣正計畫宣布深化經濟聯繫的對談，主要內容與「印太經濟架構」相似。（路透檔案照）

2022/05/28 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府官員二十七日表示，美國可能在「數週內」與台灣展開經貿對話，探討加強雙方貿易和投資關係的「具體之道」。這次對話內容重點，類似於日前總統拜登宣布啟動、但是未納入台灣的「印太經濟架構」（IPEF）。

探討加強經貿具體之道

美方官員指出，這次磋商重點放在供應鏈韌性、勞工、環境和可持續發展等方面的制度化合作，但不是傳統的自由貿易協議，涵蓋的領域包括貿易便利、供應鏈和農產品貿易，「完成協調和諮詢後」，就將正式宣布。

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議題不限TIFA討論範圍

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名高層官員二十七日透露，台灣可能派代表團參加美國商務部於六月主辦的「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA）。彭博引述消息人士說法，這次對話意在提高美台經濟關係，而且議題不限於現行雙方「貿易暨投資架構協定」（TIFA）下的討論範圍。

美國貿易代表署（USTR）發言人拒絕評論此事；台灣駐華府的經濟文化代表處發言人尚未回應。拜登日前在東京宣布啟動的IPEF，除了貿易，也涵蓋加強供應鏈韌性、推動基礎建設、提倡乾淨能源和打擊貪腐等。

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