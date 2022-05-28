布林肯對中政策演說》羅致政：台灣地緣戰略 對美不可或缺

美國國務卿布林肯二十六日演說重申「一中政策」不變，並批評中國對台脅迫日增。對此，民進黨國際事務部主任、立委羅致政昨表示，美國大戰略走向是與中國競爭，台灣在其中必定扮演不可或缺的角色。（法新社）

2022/05/28 05:30

〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕美國國務卿布林肯二十六日演說重申「一中政策」不變，並批評中國對台脅迫日增。對此，民進黨國際事務部主任、立委羅致政昨表示，美國在台海維持雙重嚇阻，但大戰略走向是與中國競爭，台灣在其中必定扮演不可或缺的角色。

國民黨：布林肯宣示 與國民黨主張一致

國民黨文傳會副主委林家興回應說，布林肯的政策宣示，與國民黨捍衛中華民國憲法，維護台海和平穩定、反對台獨的長期主張一致。

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羅致政受訪指出，這是很重要的中國政策宣示，其中的核心概念是競爭，也就是美國把中國視為競爭者。事實上，布林肯提到了三個美國的中國政策支柱，包含投資、結盟與競爭，有關台灣的談話是在競爭的部分；換句話說，美國與中國在台灣議題上是競爭關係，美國與台灣是站在一起的。

羅：美大戰略 走向與中國競爭非常明確

羅致政說，從這個角度來看，台灣是美國在這個地方很重要的利益，當然美國不斷強調對台灣政策沒有改變，繼續維持所謂的雙重嚇阻作用，一方面不支持台灣獨立，另方面也反對中國用武力解決台灣問題，所以美國政策基本上沒有大改變，但大戰略走向與中國競爭是非常明確的。

媒體詢及，美國總統拜登日前承諾願武力護台後，白宮官員隨即強調對台政策不變，被視為向中國示好。羅致政回應，這並非向中國示好，因為美國已經把中國視為區域最重要的挑戰者，也是全球最重要的挑戰，這是布林肯演講中不斷貫穿的概念。

至於拜登是否會調整「戰略模糊」政策？羅致政表示，在大戰略之下，美中關係就是一種競爭關係，美國採取各種手段因應中國崛起和挑戰，一定非常重視台灣的戰略地位，無論是在經濟、安全、政治、民主自由價值上，只要美國在大戰略與中國呈現競爭態勢，台灣的地緣戰略重要性絕對是美國不可或缺的。所以，不管美國說法上對台灣有什麼樣的調整，在美國整體的戰略架構裡面，台灣一定是一個不可或缺的角色。

林家興則指出，國民黨主席朱立倫近日訪美，將重申國民黨守護民主自由的價值、追求台海區域和平穩定目標，以及降低台海衝突風險的策略，展現國民黨和美國深厚歷史情誼與深化合作關係。

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