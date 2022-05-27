首屆台立次長級經濟對話 陳正祺：建立更多夥伴關係

首屆台立次長級經濟對話會議於25日召開，地點在立陶宛首都維爾紐斯，由經部政次長陳正祺（右）與立陶宛經創部次長聶利烏詩葉涅（左）共同主持。（經濟部提供）

2022/05/27 05:30

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨表示，首屆台灣、立陶宛次長級經濟對話會議於二十五日召開，地點在立陶宛首都維爾紐斯，由經濟部次長陳正祺與立陶宛經創部次長聶利烏詩葉涅共同主持。陳正祺表示，台廠已與立商建立更多夥伴關係，本次會議聚焦半導體、雷射、電動巴士等領域。

台灣與會單位包括經濟部貿易局、工業局、中企處、投資處、國合處、工研院及外貿協會。立陶宛出席單位則有經創部創新暨工業司、經濟政策司、對外經濟關係及經濟安全政策司及部長顧問等。

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聚焦半導體、雷射、電動巴士等領域

陳正祺指出，去年十月已訪立陶宛，此行台廠已與立陶宛商建立更多夥伴關係。他也強調，近年全球遭受美中貿易摩擦、新冠肺炎及俄烏戰爭等衝擊，國際貿易與供應鏈也發生巨大變化，台立應堅持民主自由的共同理念，展開密切交流合作。

聶利烏詩葉涅致詞表示，雙方召開首屆經濟對話會議意義重大，立陶宛擁有全球尖端的雷射技術及生命科學與新創產業，與台灣產業有諸多合作機會，希望透過此次對話，展開各項合作，並強調雙方互信重要性。

會議進行兩個半小時，雙方聚焦在半導體、雷射、電動巴士、生技、新創、貿易、投資與供應鏈韌性等領域進行廣泛討論。

今年一到三月，台立雙邊貿易額大幅成長三十％、達四四八七萬美元。立陶宛統計，今年首季對台灣出口大幅增長六十三％，顯示雙邊貿易未來成長可期。

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