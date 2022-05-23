同額競選 羅平道當選民進黨屏縣黨部主委

2022/05/23 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨昨天舉行縣市黨部主委、全國黨代表、縣代表選舉，屏東縣黨部主委因同額競選由縣議員羅平道當選，全國黨代表則因為傳出縣長潘孟安及前總統府祕書長蘇嘉全有意爭取中常委，競爭激烈，民進黨縣長提名人周春米表示，她無法證實傳言真假，但兩位都是黨內優秀人才，都給予祝福。

傳潘孟安、蘇嘉全 有意爭取中常委

屏東縣這次黨職選舉在確定由立委周春米提名參選縣長後，由於縣黨部主委負責輔選之責，因此縣議員羅平道獲得共識，同額競選縣黨部主委，預計下個月正式上任，不過在全國黨代表部分則是競爭激烈，傳出縣長潘孟安、前總統府祕書長蘇嘉全皆有意爭取中常委，因此選情緊繃，屏東縣有二十八人參選，要選出十九席。

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昨天上午縣長提名人周春米前往台糖屏東總廠禮堂投票時，受到黨員的熱烈歡迎，對於蘇嘉全、潘孟安有意願參選中常委，她無法證實傳言的真假，認為兩人是優秀人才，她給予祝福。立委蘇震清則否認蘇嘉全有意參選中常委，表明並沒有動員佈局黨代表選舉。

縣黨部主委當選人羅平道表示，也並不了解潘、蘇兩人是否參選中常委，將全力輔導周春米在年底縣長選舉勝選以及所有公職人員選舉能獲勝。

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