基隆艦官兵確診 軍方：不影響戰備

海軍「基隆號」驅逐艦部份官兵確診。官員表示，國軍已調整兵力，不影響戰備任務進行。（資料照）

2022/05/18 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕武漢肺炎本土疫情尚未降溫，海軍火力最強、噸位最大的基隆級驅逐艦「基隆號」亦傳出官兵確診，也是駐守台灣東北部的海軍一六八艦隊今年以來第三起染疫事件。由於基隆艦為台海防衛關鍵戰力，為避免疫情擴大，確診官兵皆已進行隔離。官員表示，國軍已調整兵力，且確診者多無明顯症狀，並不影響戰備任務進行。

戰力最強軍艦 海軍調整兵力應處

海軍艦隊指揮部昨表示，基隆艦於海上完成任務返港期間，因為一名官兵身體不適，經快篩呈陽性反應，因此返港後即實施全艦快篩，並針對快篩陽性者實施PCR檢測，確認陽性者依規定隔離。外傳包括艦長、副艦長、輔導長與輪機長等重要幹部皆確診，但實際確診人員及人數，軍方不願透露。

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海軍艦指部強調，海軍已與確診者完成個人及家屬溝通，並調整兵力，不影響戰備任務遂行。而艦艇執行任務前，均依防疫政策完成風險管控規劃，確保戰備任務遂行。

168艦隊今年已3起軍艦官兵染疫

海軍一六八艦隊自今年以來，已發生三起軍艦官兵染疫情形，濟陽級巡防艦宜陽號三月有數名官兵確診，同級艦汾陽號上週也有官兵快篩陽性，隨後返港進行全艦官兵PCR。官員私下表示，國軍深知海軍艦艇重要性，平時已落實各項防疫規定，任務能順暢銜接，不會對戰力構成影響。

據了解，基隆級驅逐艦於台灣南、北海域重要位置偵巡，屬我方防衛要務，若基隆艦無法出海執勤，將由同級艦遞補，或由其他型作戰艦艇搭配聯合情監偵捍衛海疆。

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