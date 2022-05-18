日美峰會聯合聲明 將提共同遏止中國

預定廿三日舉行的日美領袖峰會的聯合聲明草案十七日曝光，不僅再度列入台灣海峽和平穩定的重要性，還將進一步列入日美「共同遏止、應對」中國行動的方針。（美聯社檔案照）

2022/05/18 05:30

再度列入台海和平重要性 不允許以武力改變現狀

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕預定廿三日舉行的日美領袖峰會的聯合聲明草案十七日曝光，不僅再度列入台灣海峽和平穩定的重要性，還將進一步列入日美「共同遏止、應對」中國行動的方針。另外，美國將提出透過「核保護傘」以實現日本防衛與日美兩國安全保障的共享，以及啟動美國主導的新經濟圈構想「印太經濟架構」（IPEF）。

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拜登下週訪日 並出席四方安全對話

美國總統拜登預定下週訪問日本，出席在東京舉辦的美日印澳「四方安全對話」（Quad）面對面領袖峰會，並預定廿三日與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。這是拜登上任後首次訪日，也是他與岸田的首次面對面正式峰會。日美雙方近日正為峰會的聯合聲明文件進行最後協調。

日本經濟新聞報導，日美峰會將提到遏止中國的霸權主義行動，主要是擔心俄羅斯入侵烏克蘭將蔓延至亞洲。報導指出，為了應對俄羅斯，美國正加深對歐洲的軍事參與，被迫在歐洲、中東及東亞進行「三線作戰」。在此情況下，最應優先處理的是被美方定位為唯一競爭對手的中國。

去年四月，時任日本首相菅義偉與拜登發表的聯合聲明中，首次載明「台灣海峽和平穩定的重要性」，並提及「認識到在此地區嚇阻的重要性」（the importance of deterrence）。而這次的聯合聲明不僅將再次強調台海和平穩定的重要性，還將載入更強而有力的用語，即對於中國有損區域穩定的行動，將予以「遏止」（deter）、合作「應對」（respond），強調「不允許以武力改變現狀」。

會談重點還包括美國重申提供日本核保護傘的承諾，雙方也將討論日美兩國今年將分別修改的國家安保戰略，雙方將共享目標和戰略，提高日美安保戰略的連動性。在經濟安保方面，雙方也將盡快召開經濟版的「二加二」部長級會議，強化友好國家和地區的半導體穩定供應鏈。

印太經濟架構 將於日美峰會中啟動

拜登主導的新經濟圈構想「印太經濟架構」（IPEF），也預定在這次會談中啟動，岸田已表達參加的意願，另有南韓、澳洲等十國以上有意加入。

岸田政府延續安倍晉三和菅義偉政府對台灣的重視，除在日前召開的日歐峰會中重申台灣安全的重要性，外務大臣林芳正出席在德國舉行的七大工業國集團（G7）外長會議時，也主導有關俄羅斯入侵烏克蘭後中國動向的討論。林芳正在會談中表明反對中國在東海、南海繼續加強以實力改變現狀的嘗試，強調台海和平與穩定的重要性，並呼籲G7各國合作應對。

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