面對中國威脅 沖繩成美日最前線

岸田誓言協助沖繩發展，以「產業高度化與高附加價值化」，盡可能釋放沖繩潛力與實現強大的沖繩經濟。（美聯社）

2022/05/16 05:30

〔編譯張沛元、茅毅／綜合報導〕日本十五日紀念沖繩脫離美國統治、回歸日本五十週年。產經新聞報導，自一九七二年到二○二二年的半世紀以來，沖繩的戰略環境已大幅改變，如今日本已在中國飛彈的射程範圍內，中國擴大對尖閣諸島（釣魚台列嶼）的軍事施壓力道；若「台灣有事」，沖繩也遭捲入為戰場的可能性很大，因此沖繩已經成為美軍與日本自衛隊直接面臨中國威脅的最前線。

產經新聞指出，前美國總統尼克森一九七二年訪問中國，美中發表「上海公報」，致力發展全面、正常的外交關係。同年九月，日中發表「聯合聲明」，兩國邦交正常化（即建交），當時越戰尚未結束，沖繩的地理位置係美軍針對中南半島和朝鮮半島的出擊據點。如今沖繩已成為美日聯手對抗中國的第一線。

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紀念回歸五十週年的儀式在美軍陸戰隊普天間基地所在的宜野灣市一座會議中心舉行，日本首相岸田文雄親臨致詞，天皇德仁則在東京發表視訊演說。岸田盛讚日美合作促成沖繩重回日本，推崇沖繩是日本通往亞洲的門戶，與潛在的國際交流樞紐。

此外，岸田還誓言協助沖繩發展，以「產業高度化與高附加價值化」，盡可能釋放沖繩潛力與實現強大的沖繩經濟。反對美軍基地的沖繩縣知事玉城丹尼，則要求政府落實五十年前打造和平繁榮沖繩的諾言。

沖繩是二次世界大戰期間日本領土最大地面戰所在地，戰後由美軍暫管長達二十七年，回歸日本後仍是駐日美軍主要基地，當地民眾對美軍基地強烈反感。

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