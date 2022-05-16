遼寧號續在西太平洋演訓 漢光今起圖上兵推
2022/05/16 05:30
〔記者吳書緯／台北報導〕中國海軍「遼寧號」航空母艦及多艘艦艇所組成的編隊，自本月一日由東海進入太平洋，迄今仍在台灣以東的西太平洋活動。日本防衛省統合幕僚監部昨指出，包含遼寧號、兩艘○五二D型飛彈驅逐艦、一艘九○一型綜合補給艦的編隊，十四日上午九時位於沖繩縣沖大東島西南方三百公里處航行，並持續進行艦載機起降操演。
於此同時，國軍重要年度軍演「漢光卅八號」演習，兵棋推演將於今起至廿日實施。有別於以往採取電腦兵棋推演方式，今年借鏡烏俄戰爭，改採「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，以面對面互動、研討的方式，深度探討當前敵情的因應方針與戰術戰法，並具體提供建軍作戰參考。
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今年的「漢光卅八號」演習除今起開始為期五天的「圖上兵棋推演」，另在七月廿五至廿九日實施五天四夜的「實兵演習」。軍方指出，實兵演習會採實兵、實裝、部分實彈等方式進行，將延續圖上兵棋推演成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，要求部隊實際到達各戰術位置，統合全民總力實施作戰計畫演練。
針對「遼寧號」編隊動態，日本海上自衛隊近日派出「涼月號」護衛艦跟隨進行警戒監視、情報蒐集等作業。遼寧號進行起降演練時，自衛隊則是派出戰機緊急升空應對。
另，空軍司令部昨發布中共解放軍進入我西南空域空情動態。一架「直九」反潛直升機在台灣西南空域現蹤，僅飛行一小段距離，合理推測該處海域有中國海軍艦艇，而「直九」反潛直升機是由中共軍艦起降。