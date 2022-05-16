遼寧號續在西太平洋演訓 漢光今起圖上兵推

中國海軍「遼寧號」航空母艦及多艘艦艇所組成的編隊迄今仍在台灣以東的西太平洋處航行，並持續進行艦載機起降操演。 （圖擷取自防衛省統合幕僚監部官網）

2022/05/16 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國海軍「遼寧號」航空母艦及多艘艦艇所組成的編隊，自本月一日由東海進入太平洋，迄今仍在台灣以東的西太平洋活動。日本防衛省統合幕僚監部昨指出，包含遼寧號、兩艘○五二D型飛彈驅逐艦、一艘九○一型綜合補給艦的編隊，十四日上午九時位於沖繩縣沖大東島西南方三百公里處航行，並持續進行艦載機起降操演。

於此同時，國軍重要年度軍演「漢光卅八號」演習，兵棋推演將於今起至廿日實施。有別於以往採取電腦兵棋推演方式，今年借鏡烏俄戰爭，改採「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，以面對面互動、研討的方式，深度探討當前敵情的因應方針與戰術戰法，並具體提供建軍作戰參考。

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今年的「漢光卅八號」演習除今起開始為期五天的「圖上兵棋推演」，另在七月廿五至廿九日實施五天四夜的「實兵演習」。軍方指出，實兵演習會採實兵、實裝、部分實彈等方式進行，將延續圖上兵棋推演成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，要求部隊實際到達各戰術位置，統合全民總力實施作戰計畫演練。

針對「遼寧號」編隊動態，日本海上自衛隊近日派出「涼月號」護衛艦跟隨進行警戒監視、情報蒐集等作業。遼寧號進行起降演練時，自衛隊則是派出戰機緊急升空應對。

另，空軍司令部昨發布中共解放軍進入我西南空域空情動態。一架「直九」反潛直升機在台灣西南空域現蹤，僅飛行一小段距離，合理推測該處海域有中國海軍艦艇，而「直九」反潛直升機是由中共軍艦起降。

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