WHA召開在即 G7外長會議挺台參與

第七十五屆世界衛生大會廿二日至廿八日於瑞士日內瓦召開。美國今年透過諸多實際行動，協助台灣以觀察員身分重返世衛。（法新社）

2022/05/15 05:30

外長聯合公報 重視台海和平穩定

〔記者楊丞彧、蘇永耀、編譯茅毅／綜合報導〕第七十五屆世界衛生大會（WHA）廿二日至廿八日於瑞士日內瓦召開，台灣尚未收到邀請函，但國際支持力道持續增強。七大工業國集團（G7）外長會議十四日在德國落幕，會後的聯合公報也特別提到，G7成員國強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題，並支持台灣有意義地參與WHA和世衛組織（WHO）的技術會議。

美方推世衛改革案反制中國 出席官員層級將提升

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外交部長吳釗燮上週透露，預計能爭取到「更多國家、以更高層級和更顯著的方式支持台灣」。據指出，美國今年將「積極參與」，除由衛生部長貝西拉代表與會，而為擴大支持，也傳出將另派副國務卿層級官員，強化與各國聯繫。

由於美國拜登總統昨已簽署國會法案，協助台灣重獲世衛觀察員身分。我方預期美國行政部門的挺台作法將會更具體。至於是否如外界期待，由美國主動在WHA提案支持台灣參與案？外交部北美司長徐佑典日前說，關於台美在WHA的互動情形，這部分雙方會「密切聯繫溝通」。

針對今年推案，外交部日前說，將持續以國際文宣等多元管道，反映台灣人民參與WHA的心聲，透過社群媒體、推案短片、專文投書等方式，凝聚並強化國際支持聲量。台灣在對抗武漢肺炎獲得國際肯定，擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中近日也在美國、巴西、愛爾蘭及土耳其等國媒體投書，呼籲WHO納入我國。

拜登去年一上任，就改變前任川普政府退出WHO的決定，宣布重返。據指出，美國今年將「積極參與」並推動相關改革提案，包括由美國領銜在WHA提案修訂「國際衛生條例」（IHR）已列入大會議程，主張授權WHO可在締約國不願意提供查核資訊時直接向全球通報風險，締約國若拒絕WHO執行實地調查應具明理由，WHO應向各國通報此情形。該項提案被認為反制中國意味明顯。

另方面，美國協助台灣以觀察員身分重返WHO也不遺餘力。今年一月在WHO執委會上，美方發言敦促WHO納入台灣。四月上旬，美國副國務卿麥肯伊也與訪美的WHO秘書長譚德塞會面，當面呼籲應讓台灣以觀察員身分參與今年WHA。國務院國際組織局助卿席森本月十日也與我國駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會晤，討論如何支持台灣有意義參與世衛。

邦交國方面，今年初WHO執委會中，巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、馬紹爾群島和史瓦帝尼等國，間接或直接為台仗義執言。貝里斯眾議院本月十三日也首度通過由貝里斯總理布里仙紐提出的動議，對台灣參與WHA等國際組織「充分支持」。至於其他民主國家，丹麥、拉脫維亞、斯洛伐克、捷克等國家的國會部門，以及歐洲議會，今年也曾以致函、通過決議案等方式聲援台灣。

美國今年支持台灣重返世衛實際行動

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