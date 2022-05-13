日歐峰會聯合聲明：台海和平穩定極為重要

日本與歐盟年度領袖峰會昨在東京舉行，左起歐盟理事會主席米歇爾、日本首相岸田文雄、歐盟執委會主席馮德萊恩。（法新社）

2022/05/13 05:30

繼去年五月視訊峰會後 再次強調中國威脅擴增

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本首相岸田文雄與歐盟兩巨頭十二日舉行「日歐定期領袖峰會」，會後發表聯合聲明，再次強調「台灣海峽和平與穩定極為重要」。著眼於中國的威脅擴增，雙方也確認將加強在印太地區的合作，以實現「自由且開放印太」構想。

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日本與歐盟自一九九一年起，原則上每年定期舉行領袖峰會，受到武漢肺炎疫情影響，去年採視訊方式進行，今年為第廿八屆，也是岸田擔任首相後的首次日歐領袖峰會。歐盟理事會主席米歇爾和歐盟執委會主席馮德萊恩近日訪問日本，出席這場相隔三年來首次的面對面峰會。

米歇爾：歐盟盼與美日聯手 對抗中俄

去年五月，前首相菅義偉透過視訊舉行日歐峰會，聯合聲明中首次強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題，受到國際媒體高度重視，尤其歐盟去年四月發表「印太戰略概要」，提高對印太地區的參與。

今年的日歐峰會則在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下舉行。米歇爾訪日前接受日本媒體訪問時表示，歐盟與日本等民主國家面臨的壓力愈來愈大，歐盟希望與日本進一步加強關係，並和美國共同建構對抗中國與俄羅斯的軸心。

雙方在會談中對俄羅斯進行經濟制裁等合作方針，以及加強對烏克蘭的支援達成共識；著眼於中國的威脅擴增，雙方也就東亞局勢交換意見。聯合聲明再次載明「台灣海峽和平與穩定、和平解決兩岸問題極為重要」，對於在東海及南海企圖以武力片面改變現狀、以快速且不透明方式強化軍事力量，以及在此地區活躍的軍事活動等表示強烈擔憂，對香港局勢和新疆人權狀況，也表達嚴重關切。

岸田：歐洲與印太安全保障 不可分割

另外，雙方也對日歐海上部隊的聯合演訓等安保及防衛領域合作議題進行討論。岸田在會後記者會指出，歐洲與印太的安全保障不可分割，全世界任何地方都不允許以武力片面改變現狀，希望擁有共同基本價值觀的日本與歐盟，為實現自由且開放的印度太平洋攜手合作。

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