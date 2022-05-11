更新美台關係現況// 美國務院刪除「台灣是中國一部分」

美國國務院官網五日大幅更新對於美台關係事實現況文字描述，刪除舊版「台灣是中國的一部分」的北京立場，也移除「美國不支持台灣獨立」等用語。（取自美國國務院官網）

2022/05/11 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國國務院官網五日大幅更新對於美台關係事實現況（Fact Sheet）的文字描述，刪除舊版援引美中建交公報認知到「台灣是中國的一部分」的北京立場，也移除「美國不支持台灣獨立」等用語，改以「做為一個領先民主及科技重鎮，台灣是美國在印太地區的重要夥伴」起頭，並明確定義美國的「一個中國」政策是「以台灣關係法、美中三公報和（對台）六項保證為指引」。

移除「不支持台灣獨立」用語

新版美台關係事實現況，恰好在國務卿布林肯原定發表對中政策重大演說的五日當天公布，箇中意涵耐人尋味。美國國務院大幅更新美台關係介紹、雙邊經濟關係、人民交流和國際參與等現況描述，並新增科技合作、美台教育倡議兩個段落，強調美台共享相同價值觀、深厚商業經濟聯繫與堅實民間關係；台灣在公衛、半導體、其他關鍵供應鏈、民主價值等領域，是美國重要夥伴，文字擴充逾兩百字。

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新版現況描述 納對台6項保證

相較於川普政府二○一八年八月底的舊版以美中建交脈絡來陳述美台關係、不支持台獨、鼓勵雙方在尊嚴與尊重基礎上繼續建設性對話，新版並未引用美中三公報內容，直言美台雖無外交關係，但有穩固非官方關係，也有維持台海和平穩定的持久利益。基於台灣關係法，美國提供台灣維持足夠自衛能力的防衛物資和服務，持續鼓勵以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸分歧。

對此，中國外交部發言人趙立堅聲稱，此舉是虛化掏空「一個中國原則」小動作，在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀。

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