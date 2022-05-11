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    外媒分析：烏戰重傷俄國 美加速對中戰略轉向

    美加速對中戰略轉向。（彭博）

    美加速對中戰略轉向。（彭博）

    2022/05/11 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭造成俄羅斯元氣大傷，彭博十日指出，美國總統拜登的高階幕僚愈發相信，若烏克蘭危機促使歐洲提升自衛能力，美國可能從中獲取意想不到的優勢，更能在亞洲施展手腳，包括移動軍隊和武器，以及深化與印度─太平洋國家的經濟和政治關係，更有機會加速推進對抗中國的長期戰略。

    促使歐洲提升自衛能力

    多名美國官員和共和、民主兩黨議員皆警告，中國正密切注意美國及其盟友對俄國侵烏的反應，為台海緊張局勢汲取可能的教訓。官員認為，烏俄戰事對俄國造成的人員損傷，以及一連串的國際制裁，將使俄國在未來幾年跌跌撞撞；再加上歐洲各國紛紛提高國防支出，美國將有更多自由空間，加速推進其對中國戰略的轉向。

    早在烏俄開戰之前，拜登政府就持續將資源和能力轉移到亞洲，包括擴大美、日、印、澳的「四方安全對話」（QUAD）合作，以及締結「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）聯盟，分享核潛艦技術。華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）執行長方登（Richard Fontaine）也認為，烏俄之戰對於美國戰略轉向是「短空長多」。

    美國更能在亞洲施展手腳

    中國官員則對烏俄戰爭有助於美國轉向亞洲抱持懷疑立場，指一旦德國增加軍費、俄國軍事實力弱化，反而可能促成法國總統馬克宏所說的「（歐洲）戰略自主」，使歐洲和美國在中國議題上分道揚鑣。也有其他美國官員認為，不能排除美國在烏克蘭危機下「犧牲亞洲、加碼歐洲」的可能性，須視戰爭結果而定。

    此外，美國內閣官員和國家安全機構的注意力短期內集中在烏克蘭，另一場外國危機或恐怖攻擊可能很快就會發生，迫使美國再次從亞洲事務「分心」。事實上，拜登政府原本有意在去年底公布其「中國政策」，但迄今仍無消息；國務卿布林肯日前預計對此進行說明，但也因武漢肺炎確診而取消，暫未宣布新日期。

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