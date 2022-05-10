爭取參與WHA 吳釗燮：有更多更高層級挺台

世衛大會（WHA）將於五月廿二日登場，外交部長吳釗燮表示，目前都在積極爭取。（記者羅沛德攝）

2022/05/10 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十五屆世衛大會（WHA）將於五月廿二日登場，台灣已五年未能與會。多位立委昨質詢關切台灣今年參與情形，外交部長吳釗燮回覆，目前都在積極爭取，（邀請函）難度是很高，但預計能爭取到「更多國家、以更高層級和更顯著的方式來支持台灣」，也將有多國聯合進洽等聲援方式。

台灣持續爭取以觀察員身分參與WHA，官方與民間多管齊下。WHA大會屆時將在瑞士日內瓦登場，瑞士台灣商工會聯合總會（STCC）等台僑團體將自廿日開始、連續三天在當地舉辦活動，包括邀請電音三太子帶動健走遊行、舉辦台灣關心世界衛生交流論壇等。舊金山灣區台僑近日也以陸空遊行方式，表達「挺台灣、入世衛」的訴求。

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官方部份，吳釗燮昨赴立院外交及國防委員會備詢，會前受訪表示，台灣現在還在等待邀請函，會努力爭取到最後一分鐘。今年要到日內瓦的宣達團，將由衛福部政務次長李麗芬組團，會盡量爭取各國支持台灣參加世衛的所有機制與會議。

國民黨立委溫玉霞、江啟臣、楊瓊瓔、廖婉汝和民眾黨立委邱臣遠等都在質詢時追問WHA推案進度。吳釗燮坦言，（邀請函）難度是很高，都在積極爭取當中。此次推案力道比以往更重，預計能爭取到「更多國家、以更高層級和更顯著的方式來支持台灣參與」。

廖婉汝表示，希望美國能更積極，最好是拜登總統站出來發聲。對此，吳釗燮說，支持台灣參與世衛是美國既定政策，所以美國政府挺我們的力道非常強，同時美方也遊說其他國家來相挺。

吳釗燮表示，台美每年召開兩次國際組織參與會談，都會討論如何爭取更多支持，會後就按步調推動。屆時美國高層會在大會發言，也會透過聯合進洽、聯合信函等方式發聲。會外活動部分，外交部國組司司長吳尚年答詢說，已安排幾個雙邊會議，美日都是洽排的主要對象。

不過，中國外交部昨表示，台灣參與國際組織必須按照「一個中國」原則來處理，「中方不能同意『台灣地區』參加今年世衛大會」。

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