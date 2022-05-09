北市議員選舉 至少85選將拚61席

2022/05/09 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員各黨初選告一段落，國民黨共提名卅三席，扣除現任及老將回歸，新人佔七席；民進黨共提名廿六席，除爭取連任的現任議員均脫穎而出外，另還有老將、新人共十一人。此外，台灣民眾黨提名共八席，時代力量、新黨、無黨等小黨共十八人出征，預計年底至少有八十五名戰將角逐六十一席次北市議員。

綠提名26席、藍33席 現任均爭取連任

國民黨採現任免初選方式，昨公布第四選區（中山、大同）初選結果，由黨發言人柳采葳、接棒現任議員王浩的高世俊勝出，將與現任議員陳炳甫、葉林傳共同力拚年底選戰。

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國民黨第一選區（士林、北投）有現任議員張斯綱、汪志冰、陳重文，另有捲土重來的新人林杏兒；第二選區（內湖、南港）除現任闕枚莎、李明賢、游淑慧、吳世正外，老將李彥秀也再次披掛上陣；第三選區（松山、信義）則有現任王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽，另有新人詹為元；老將陳永德態度保留，可能接受徵召。

國民黨於第五選區（中正、萬華）提名現任郭昭巖、應曉薇、吳志剛，另有透過「同舟計畫」回歸的現任議員鍾小平；第六選區（大安、文山）除李柏毅、徐弘庭、鐘沛君、陳錦祥、王欣儀、耿葳爭取連任，另提名新人楊植斗、高揚凱；而山地原住民及平地原住民議員則提名現任的李傅中武及李芳儒。

民進黨於士林北投區提名現任鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，另有湧言會的林延鳳、新潮流的陳賢蔚；內湖南港區除現任的江志銘、李建昌外，還有捲土重來的英系前議員王孝維及英系新人何孟樺；松山信義區則有許淑華、洪健益、許家蓓爭取連任，現任的張茂楠則由女兒張文潔接班。

民進黨在中山大同區現任議員有王世堅、梁文傑、陳怡君，再提名湧言會的顏若芳；中正萬華區提名現任吳沛憶、劉耀仁，新潮流的周威佑則交棒邵維倫，另還有正國會的洪婉臻；大安文山區除簡舒培、王閔生爭取連任，湧言會的阮昭雄則交棒「口譯哥」趙怡翔，另還有英系的陳聖文及正國會的詹晉鑒力拚年底大選。

小黨、無黨共18人出征 新人參戰

現任議員還包括新黨侯漢廷、潘懷宗、社會民主黨苗博雅、無黨籍林瑞圖、黃郁芬、陳政忠、楊靜宇、林亮君、徐立信、林穎孟爭取連任；民眾黨、時代力量、新黨、無黨則均有新人參戰，合計年底至少有八十五名戰將角逐六十一席次北市議員。

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