民進黨彰縣議員、鄉鎮市長初選民調 明登場

2022/05/09 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣議員、鄉鎮市長初選民調明天（十日）到廿日舉行，全縣有五個縣議員選區和二個鄉鎮市長選區進入初選。昨選前超級星期天，參選人徒步掃街、車隊、電話拜票、網路催票，空戰、陸戰全登場，煙硝味濃厚。

第一選區（彰化）八搶六，參選人現任莊陞漢、李成濟，前縣議員林維浩，前市民代表葉孟家，新人黃柏瑜、許雅琳、辜皇譯、楊子賢，各是新潮流系、正國會、英系和湧言會等不同派系力挺人選，廝殺激烈，民調將由二至三家民調公司在十日到廿日選一天晚上六點至十點進行。

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第二選區（鹿港區）四搶三，第五選區（溪湖區）三搶二，第七選區（北斗區）三搶二，第八選區（二林區）三搶二，選情相對單純。

廿六鄉鎮市十二個鄉鎮市完成登記或徵召，其他十四個鄉鎮市將由提名縣長參選人決定，不排除與友軍合作。進入初選民調則有社頭鄉長二搶一、員林市長三搶一。

縣議員第一選區參選人辜皇譯，連日來在湧言會多位大咖輪番陪同到市場徒步和車隊掃街拜票，進行最後衝刺。立委陳素月、蘇巧慧、洪申翰則為第一選區縣議員參選人楊子賢輔選造勢，車隊穿梭彰化市、花壇鄉全力衝刺。

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