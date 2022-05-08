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    斯洛維尼亞大選變天 斯國學者：盼新政府續推台灣設處

    上月廿四日斯洛維尼亞舉行國會大選，斯國友台總理楊薩（Janez Janša）挑戰連任失利。（路透）

    上月廿四日斯洛維尼亞舉行國會大選，斯國友台總理楊薩（Janez Janša）挑戰連任失利。（路透）

    2022/05/08 05:30

    〔記者楊丞彧／台北報導〕四月廿四日斯洛維尼亞舉行國會大選，友台總理楊薩挑戰連任失利。對於與台斯關係，斯洛維尼亞盧比安納大學台灣研究中心主任薩學東（Saša Istenič Kotar）對本報表示，斯國新政府外交政策料不會有重大改變；無論哪個政黨執政，改善與台灣的經濟和文化聯繫，都符合斯國利益。然而，她坦言，新政府對於台灣開設代表處，可能不會像現在政府這麼積極。

    加強與台交流 符合斯國利益

    目前台灣與前南斯拉夫聯邦解體後成立的七國，都未設處，僅曾在一九九九年至二○○一年間，短暫與現改名為北馬其頓的馬其頓共和國建立邦交關係。

    薩學東強調，斯洛維尼亞外交政策戰略主要仍是反映歐盟政策，並與歐盟保持一致。歐盟將中國視為「愈發強大的系統性及戰略性競爭對手」，她相信新政府仍將遵循歐盟的外交政策及指導方針。正因如此，她預期斯國新政府的外交政策，不會出現重大變化。新政府料將選擇保持低調、避免惹惱中國，並在遵守「一中政策」下強化與中國關係。

    不過，薩學東也以斯洛維尼亞外交政策白皮書指出，內容提到「斯洛維尼亞將特別關注印太地區，且作為全球自由世界的一分子，將深化與該區域民主國家的合作」。這意味著斯洛維尼亞將致力多元化在亞洲的夥伴關係。因此，無論哪個政黨執政，改善與台灣的經濟和文化聯繫，都符合斯國利益。但她坦言，新政府對台灣開設代表處一事，可能不會像現任楊薩政府這麼積極，但希望會隨著事件的推進，能強化其動能。

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