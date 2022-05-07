共機擾台 日議員：日本當自己的事看待

「日本自民黨青年局訪台團」昨日舉行媒體見面會，訪團自民黨青年局局長代理鈴木憲和（左）、青年局國際部長鈴木隼人（右）兩位眾議員出席，說明訪台感想。（記者廖振輝攝）

2022/05/07 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕「日本自民黨青年局訪台團」昨舉行媒體見面會，由青年局局長代理鈴木憲和及青年局國際部長鈴木隼人出席。鈴木憲和指出，最近中國軍機以前所未有的規模侵入台灣防空識別區，台灣是與日本為鄰非常重要的友人，日本把它當自己的事看待，並提升自身危機感。此行更了解到台灣人對現狀的認知與危機感，會帶回日本討論，看如何加強務實的合作。

訪台了解台灣危機 將加強務實合作

鈴木憲和表示，雖因疫情影響，日台原本密切頻繁的人員往來少了；但也正是疫情期間，台灣向日本提供口罩、日本向台灣提供疫苗，讓台日間的羈絆不斷加強。正值俄羅斯入侵烏克蘭之際，青年局此行來訪的想法是，台日要團結向外發送訊號，即「不允許用武力改變現狀的作為」。

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鈴木憲和也談及此行訪台重要成果，首先四日到前總統李登輝長眠之處祭拜。他說，相信李前總統在天之靈，一定也為台灣和平與穩定祈願著；訪團成員也願繼承李登輝精神，繼續努力強化台日關係。其次，五日會見總統蔡英文以及副總統賴清德，訪團一致認為，與日本為鄰的台灣以及台海的安全，對日本安全非常重要；他們樂願推動台灣能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）之外，也願在推動加入世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO）上助台。

被問及安倍晉三與防衛相岸信夫曾表示「台灣有事就是日本有事」，以及要如何推進台日安全上合作，鈴木憲和強調，最近中國軍機以前所未有的規模侵入台灣防空識別區，而台灣是與日本為鄰非常重要的友人，日本把它當成自己的事一樣看待，並提升自身的危機感。台海穩定對亞太地區非常重要，他們樂與國際社會分享這樣的想法。而此行來台，也實際了解到台灣人對現狀的認識與危機感，會將這些想法帶回日本討論，希望加強實際上務實的合作。

鈴木憲和也透露，眾議員西野太亮五日經PCR檢出陽性，他不認為西野是在台灣感染，可能在日本已感染，到台灣才檢出陽性。

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