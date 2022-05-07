遇見遼寧號艦隊 漁船船長：擔心影響台海安全

漁船船長江冠達於五月二日在釣魚台海域錄影拍攝到中國遼寧號航艦，昨返港受訪表示，在烏俄戰爭之際，不知道中國航艦戰鬥群出巡有何用意？（記者俞肇福攝）

2022/05/07 05:30

〔記者蔡昀容、俞肇福、吳書緯／綜合報導〕宜蘭縣蘇澳籍順福漁八三號漁船二日在釣魚台海域撞見中國航艦編隊，船長江冠達用手機拍下航艦畫面。漁船昨返航抵達基隆八斗子漁港，船長受訪說，捕魚五十多年，從來沒看過這麼多艘艦艇；因為想到烏俄戰爭，不知道中國航艦集體出巡的用意，怕影響到我國海域安全，才立即通報蘇澳區漁會。

順福漁八三號是五十噸級的蘇澳漁船，二日上午八時多在北緯二十六度五十六分、東經一二四度四十七分，即釣魚台周邊的台日漁業協定海域捕蟹之際，發現多艘中國航艦編隊往南航行，漁船與中國航艦最近距離僅約一到二浬。江冠達拿起手機錄下畫面，並下令漁船轉向。

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中國航艦動態 日機艦持續監視

日本防衛省二日曾發布訊息，指中國海軍遼寧號航艦率領七艘各式軍艦，由東海穿越宮古海峽進入太平洋。

日本防衛省昨也公布遼寧號編隊最新動態，包括遼寧號、三艘○五二Ｄ型飛彈驅逐艦、一艘○五五型飛彈驅逐艦、一艘九○一型綜合補給艦等六艘中國軍艦，五日下午二時在沖繩縣宮古島東南方三二○公里處航行。遼寧號並於下午二時至晚間八時進行艦載戰機、直升機的起降。

防衛省派出海上自衛隊護衛艦「出雲號」進行警戒監視。遼寧號進行起降演練時，自衛隊則派出戰機緊急升空應對，並公布多幅近距離拍攝的遼寧號艦載戰機、直升機起降畫面。

18架共機 昨襲擾台灣西南空域

此外，國防部昨晚發布共機進入我西南空域空情動態，包含兩架空警五○○預警機、六架殲十一戰機、一架運八遠干機、六架殲十六戰機及一架運八反潛機、兩架轟六轟炸機。其中運八反潛機、兩架轟六還進入台灣東部空域，這已是共機連兩日進入東部空域。空軍依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

美軍林肯號航艦 西太平洋演訓

美國海軍第七艦隊臉書昨也公布目前於西太平洋活動的「林肯號」航艦編隊演訓照片。「林肯號」與提康德羅加級巡洋艦「莫比灣號」進行海上輸油的操演，以及F/A-18與F-35艦載戰機起降。

蘇澳籍漁船順福漁八三號船長江冠達於五月二日在釣魚台海域錄影拍攝到中國遼寧號艦隊。（蘇澳區漁會提供）

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