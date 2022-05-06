政院通過6部會組改 環署升格環境部 農委會升格農業部

農委會主委陳吉仲。（資料照）

2022/05/06 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕繼去年增設數位發展部後，行政院院會昨通過「行政院組織法」等六個部會的組改及配套修法 ，包含農委會升格為農業部、環保署升格為環境部、原能會改制為核能安全委員會，以及內政部、交通部與經濟部的組改。環保署因應氣候變遷等因素增設四個署，升格為環境部；原能會由二級機關降為三級獨立機關核安會；引發爭論的經濟部水利署是否移撥環境部，最後確定留在經濟部。

水利署留在經濟部

蘇內閣這次第二階段組改修法，經與民進黨立法院黨團溝通完成整合，但目前傳出包括環境部等部會未來新設的署，有關新署長等人事升遷涉及職等的調高，已經提前引發人事卡位戰。

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「行政院組織法修正案」於二○一○年三讀通過，明定行政院轄下三十七個部會整併為二十九個，並自二○一二年啟動組織改造至今。

人事總處人事長蘇俊榮表示，這次通過五部一會組改，主要是因應環境變遷，將環保署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」，現行「毒物及化學物質局」將改為「化學物質管理署」，環境檢驗所及環訓所整併為「國家環境研究院」。

農委會升格為農業部，並將農委會林務局整併退輔會榮民森林保育事業管理處全部業務，改制為「林業及自然保育署」；其餘十四個三級機關，由原機關改制。

觀光局、氣象局改為署

交通部為強化觀光局及中央氣象局政策規劃功能，改以「署」設置；其餘六個三級機關，都由原機關改制。

內政部組改部分，將國土規劃及都市發展等業務移入「國土管理署」，國家公園管理業務移入「國家公園署」，消防署由原機關改制，另配合兵役政策調整，不再設役政署，其業務納入內政部本部。

因應商業型態及輔導需求增加，經濟部將新設「商業發展署」，並將現行礦務局、中央地質調整所整併為「礦業管理及地質調查中心」；其餘八個三級機關均由原機關改制。

原能會現行為二級部會，改制為核安會後將成為行政院獨立機關，以強化核安管制的獨立性，但層級則降為三級機關，設計上類似運安會及黨產會。

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