小倉將信：日挺台加入CPTPP等組織

日本自民黨青年局訪問團昨前往五指山國軍示範公墓特勳區，獻花悼念李登輝前總統。（圖：取自日本台灣交流協會臉書）

2022/05/05 05:30

蘇揆接見自民黨青年局訪團 強調我已做好準備

〔記者李欣芳、楊丞彧／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨接見由日本自民黨青年局長小倉將信率領的眾議員訪問團。小倉將信指出，衷心期盼也支持台灣參與更多的國際組織，包括加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等，日方都會全力支持。

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蘇貞昌說，台日兩國無論是過去的災難或是目前的疫情，雙方皆在第一時間互相幫助，相信彼此都非常珍惜；總統蔡英文重視台日關係，政府也用盡決心與力量，放寬日本食品進口，並經民眾公投，目前已修改相關法律規定，做好參與國際貿易組織的最大決心與準備，盼日本能夠大力支持台灣加入CPTPP等國際貿易組織，相信將有利於彼此的互惠互利。

小倉將信感謝台灣放寬日本食品進口，並表示他知道台灣為了加入CPTPP做足準備，將會偕同同僚全力支持；對於台灣加入WHO及ICAO部分，日方也會全力給予支持。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，蘇貞昌說，一個極權專制國家要侵略鄰國無需理由，而台日都是堅守民主自由的國家與開放的社會，更應該要堅守民主陣營，互助合作，防止周邊極權國家任意發動戰爭，侵害民眾與民主自由普世價值。

烏克蘭情勢令人憂心 小倉：絕不允許在台重演

小倉將信指出，有關烏俄戰爭，自由民主社會不允許威權體制憑藉武力片面改變現狀的作法，台日共享民主自由普世價值，兩國的合作相信會對亞洲和平發展與繁榮帶來正面進展，盼台日能就相關資訊持續交換意見。

小倉將信前晚在外交部長吳釗燮歡迎晚宴上也強調，烏克蘭局勢令人憂心，絕不允許相同的事情發生在台灣，希望今後台日雙方能加強合作。小倉指出，未來青年局除持續推動台日青少年交流，也將致力促進台日國會議員對話，以增進彼此相互理解與友誼。

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