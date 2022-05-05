美卿布林肯示警：台灣處於中國「混合戰」前線

美國國務卿布林肯昨指出，北京當局利用虛假訊息及網路攻擊，台灣處於中國混合戰的前線。（中央社）

2022/05/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿布林肯三日指出，北京當局利用虛假訊息及網路攻擊，扭曲台灣媒體環境與民主程序，台灣處於中國混合戰（hybrid warfare）的前線，美國正在、而且也將持續和台灣政府及公民社會組織合作，支持獨立且基於事實的媒體工作，協助台灣建立應對虛假訊息及其他外來干預的社會韌性。

世界新聞自由日 關切中國囚禁記者

五月三日是聯合國訂立的世界新聞自由日，布林肯在華府外籍記者俱樂部發表談話，對全球新聞工作者的境遇表達關切，包括戰地記者在烏克蘭遇襲重傷或喪命、緬甸記者遭綁架身亡、至少五十名記者遭中國囚禁等，在回應中央社記者提問時做以上表示。他強調，協助台灣應對中國的混合戰，「這是我們非常密切關注的事情，我們會持續努力」。

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布林肯也批評中國仍持續濫用科技，監視、騷擾、恐嚇中國公民、新聞工作者和異議人士，包括身居海外者，並利用民主社會自由開放的媒體平台，從事虛假訊息宣傳和影響力活動。根據美國保護記者委員會（CPJ）的最新統計報告，截至二○二一年十二月一日，全球共有二九三名記者遭到監禁，中國仍是關押記者最多的國家，而且有將近一半是維吾爾族記者。

美人權報告批中國 以利益施壓台媒

美國國務院歷年都會在人權報告中關切中國勢力對台灣媒體的滲透和干預。去年發佈的二○二○年度人權報告指出，台灣媒體母公司遭中國以商業利益施壓，媒體運作因此受影響，批評中國的台灣媒體也會遭懲罰，在入境中國時遭到嚴格檢查或拒絕入境，台灣媒體從業人員的手機和電腦，也成為網路攻擊目標。

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