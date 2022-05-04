立院三讀通過》商品標示法修正 網購平台納規範

立法院院會，三讀通過食品商標法修正草案。（記者王藝菘攝）

2022/05/04 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會昨天三讀通過「商品標示法部分條文修正案」，將網路商品販售平台納入規範，並修正一律須先通知改正才能處罰的規定，明定若違法情節重大、商品對身體或健康有立即危害時，地方主管機關得逕予處罰。

為確保網路商品符法規，三讀條文增訂地方主管機關得派員至製造商、委製商、進口商、分裝商或其他商品製造、存放或分裝商品之場所檢查，相關場所負責人不得規避、妨礙或拒絕，並應提供相關資料，違者可處兩萬元至廿萬元罰鍰，並得按次處罰。

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考量網路商品販售平台沒有實體店面，難以掌握違規事證，三讀條文明定，地方主管機關必要時，得令網際網路平台業者提供刊登者、供貨者或販賣業者的相關資料，業者不得規避、妨礙或拒絕，違者可處兩萬元至廿萬元罰鍰，並得按次處罰。

現行條文明定對違規業者是先通知，屆期未改正始得處罰，這次修法增訂，若違法情節重大或商品對身體或健康有立即危害時，地方主管機關得逕予處罰，令其限期改正；必要時，得令其停止營業六個月以下或歇業。

另，為配合科技發展，三讀條文規範中央主管機關得視科技、產業或經濟發展情況，公告特定類別的商品得採用包含二維條碼或QR Code等電子標示。

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