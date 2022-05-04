新聞幕後》為何「遛」遼寧號

中國的遼寧號戰鬥群二日由東海穿越宮古海峽到太平洋，對岸的環球時報三日一早主動找了所謂的軍事專家出面解析，深怕外界不當回事。（取自網路）

2022/05/04 05:30

記者鄒景雯／特稿

有句話說：是驢是馬，拉出來遛一遛，就知道了。中國的遼寧號戰鬥群二日由東海穿越宮古海峽到太平洋，這是在遛什麼？這個時間點，當然有老共的目的。

遼寧號是驢是馬？稍有常識的人早就知道，最經典的詮釋正是：美國海軍去年四月特意在其官網公佈第七艦隊伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」艦長「翹腳」監看的照片，根本無需贅言。美軍如此「搖擺」，不是無的放矢，畢竟要評量艦載機的起落架次、反潛作戰與偵測預警等等能力，都有客觀的標準為依歸。既然如此，解放軍為何還要敲鑼打鼓？

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說中國高調行事，一點沒錯。對岸的環球時報三日一早主動找了所謂的軍事專家出面解析，深怕外界不當回事。中共傳聲筒企圖幫大家畫重點的內容主要包括：不厭其煩地解說這支戰鬥群的戰力已經較以往大幅提升，其次強調航母不會缺席未來對台的軍事鬥爭準備。

環球時報的愈描愈黑，剛好佐證了最近的一些趨勢觀察。首先遼寧號是遛給台灣人看的。烏俄戰爭爆發後，中國從中獲得了一個深刻的教訓，烏克蘭由於成功承受住第一擊，同時總統選擇奮戰不流亡，事實上已經立於不敗之地。除非能夠速戰速決，中國在台海，不僅並無戰事若拖延的勝率，同時國際介入與制裁的後果，足以將中國的崛起一夕歸零，因此不戰而屈人之兵，重新轉為對台主調。

北京認為，只要能建構出一套認知：解放軍有能力對美國實施反介入，美國懼怕捲入，不會為台而戰，而且愈來愈多台灣人相信，台灣社會就會自然投降，不費中國一卒一炮。於是遼寧號一行八艦拉出來，提供台灣漁民拍照，大秀特秀。

其次，這是遛給中國人看的。今年是習近平登基年，無奈水逆當頭，中國疫情不止，不但打擊國產疫苗信心，重創民生經濟，帶動民怨悶燒，此時打出民族主義牌，宣傳我武維揚，面對長期接受單一訊息，缺乏比較基礎的中國人民，北京以為這仍是牧民最為廉價的方法。於是出口轉內銷，透過文字幫閒大宣特宣。

第三，這也是遛給美日等國際看的。遼寧號的虛實固然眾所皆知，不過中國最近有一系列的行動，不斷嘗試要對外界釋出：解放軍已經具備突破第一島鏈，隨時進入太平洋，成為藍色海軍的能力。包括在索羅門群島達成安全合作協議，都是相關配套的一部分。

中國如此不自量力，至少現階段不是美軍的對手，卻不惜落人中國藉由擴張走向強權的口實，反而激怒日美等鄰國嚴陣以待，恐怕與習近平「老三屆」的出身背景有很大的關係，他滿腦子毛澤東語錄，缺乏鄧小平韜光養晦的厲害，才會在二○二二年的現在，演出這種反作用力的復古大戲，實在貽笑境外（勢力）。

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