美前國防官員：未來5年 華府須證明可阻中犯台

歐巴馬政府的國防部政策次長佛洛諾伊二日在加州智庫「梅肯研究院」年度全球會議上警告，中國國家主席習近平今後會將重心轉向建立其政治遺產，「美國必須在未來五年內證明能有效遏制中國對台灣的軍事行動」。（美聯社檔案照）

2022/05/04 05:30

〔編譯楊芙宜、政治中心／綜合報導〕「美國之音」（VOA）三日報導，歐巴馬政府的國防部政策次長佛洛諾伊二日在加州智庫「梅肯研究院」年度全球會議上警告，猶如俄羅斯總統普廷為建立其政治遺產而入侵烏克蘭，中國國家主席習近平今後也會將重心轉向建立其政治遺產，「美國必須在未來五年內證明能有效遏制中國對台灣的軍事行動」。

佛洛諾伊：習近平欲建立政治遺產

今年曾來台訪問的佛洛諾伊指出，北京正密切關注烏俄戰爭最終結局，「如果普廷遭遇嚴重挫敗，這一切最終被視為一場重大戰略誤判，對中國來說會是一個警示」。她認為，中國雖面臨經濟成長趨緩、武漢肺炎疫情蔓延各地的窘境，但習近平基本上已在中共第二十大前完成肅清政治反對勢力，今後將轉移重心至建立政治遺產，「他已明確表示，那項遺產首先和最重要的包括（中國）大陸和台灣的統一」。

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佛洛諾伊指出，中國透過經濟併吞、政治圍堵、壓縮台灣國際空間，試圖迫使台灣在毫無選擇情況下與其統一；北京如果發現該計畫無法實現，有可能轉向訴諸武力，「因此，美國首要任務和我給五角大廈的建言就是，如何在未來五年內有意義地證明，我們有能力遏阻那類入侵行動」。

須教育美公民 台灣影響全球安全和經濟

佛洛諾伊表示，未來美國政府的重要工作之一，是必須教育美國民眾，讓美國人瞭解為何台灣的地位如此特殊重要：台灣不只是一個民主社會、一個關鍵夥伴，更重要的是一旦中國武力侵台，在更大程度上將會影響未來半個世紀的全球安全和經濟。

同台的美國聯邦眾議院外交委員會共和黨籍首席議員麥考爾也呼應，美國民眾正在覺醒，現在是民主聯盟與極權獨裁的競賽；普廷一直覬覦烏克蘭為其「光榮俄羅斯帝國」的一部分，習近平同樣對台灣虎視眈眈，是中共政權落實「中華民族偉大復興」計畫最不可或缺的元素。

美國防部：持續依台灣關係法 助台自衛

美國國防部發言人柯比昨對媒體問及烏克蘭和台灣時，他引述國防部長奧斯汀四月上旬在聯邦眾議院軍事委員會上的說法表示，直接比較烏克蘭和台灣是不適當的，台灣與烏克蘭是兩個不同的場景。柯比重申，美國的一中政策並未改變，也會持續依循「台灣關係法」支持台灣的自我防衛需要，但在將台灣與烏克蘭類比之前必須很小心。

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