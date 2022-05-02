冷眼集》中共20大之前別想

中國共產黨將於今年下半年舉行第二十次全國代表大會、順利通過習近平續任總書記與軍委主席。（美聯社檔案照）

2022/05/02 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國北京市昨天正式啟用小湯山方艙醫院，這個行動的背後說明，在中國共產黨將於今年下半年舉行第二十次全國代表大會、順利通過習近平續任總書記與軍委主席之前，中國的決策目標將不做他想；因此包括政治局面、經營環境、防疫手段，必然是寧左勿右，寧緊勿鬆，出現彈性調整的機率恐怕不會高。

雖然二十大確切的日期尚未公布，不過按照中共前幾次召開大會的時間，估計大約不脫十、十一月左右。由於今年的任務清晰，是習近平一人顛覆慣例的「奪權」：奪同志的權，更奪人民的權；可以想見中國在可預期的未來，凡是服膺這個前提的任何事，都可能發生，凡是背離這個前提的任何事，中共都將會壓制。

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北京的方艙醫院被端上檯面，何以即可大膽斷言以上的徵兆與走向？主要在於，這是上海自三月二十八日啟動封城至今、長達五週之後的決定，顯示這段時間在上海業經實證的種種折騰，而且是「自己人折騰自己人」，北京不僅將之視為必要成本，毫不在意，而且在天子腳下，更要提前部署，加大力度，堅壁清野。

上海被「內地延長化」，甚至更早的香港先一步被內地延長化，一再顯露了習近平的決策脈絡其實相當一致，少有意外，那就是他推翻任期制、朝向終身制的權力工程的建造，才是其最真實、也最上位的重大使命。這種獨裁者必然步上的道途，歷史上屢見不鮮，而且幾乎是類同的模式；就如普廷執意入侵烏克蘭給全球帶來的巨變，習近平一心要超越二十大，故在中國所進行的「封控」、「清零」，都說明這些獨裁者之所以不願意下台，在於他們壞事做絕，一旦交班，失去權力保護傘，必然死無葬身之地。

同時，他們使用的手法也經常近似，不外是先控制少數菁英，再經由菁英全面控制人民，最後透過集體的程序完備正當性，二十大即是最終環節。在此邏輯下，中國人民的生活人權算什麼，權貴寡頭的利益消長算什麼，外商企業的經營變數算什麼，全是次要問題，即使發現錯誤，也要錯到底，不能認錯清算。想通了這點，要推測習近平的下一步，應該就八九不離十。既然中國的政經情勢可以預想，可能因此產生的總體影響，包括經濟、社會全要為政治服務，對台關係不會例外，台灣當然要提前因應綢繆，及時策略布局，以趨吉避凶，倘若心存僥倖，就是拿自己的利益開玩笑。

今年，剛好是台灣的選舉年，過去地方選舉與外部因素的關連不大，這回是否依舊如此？由於十一月二十六日的投票結果，預計會在習近平稱帝後才揭曉，在國際間仍會具有解讀的空間，台灣民眾屆時希望給世界釋出什麼訊號？或是不希望給外界造成什麼誤判？恐怕會是有別於以往九合一選舉，增生的新議題。別以為這是笑話，這個月下旬，澳洲即將舉行聯邦大選，過去澳洲選舉的成敗要素向來是內政問題的爭鋒，這次破天荒，選將都要對涉外事務表態，不論是烏俄戰爭，或是中國政策，可謂前所罕見。台灣做為國際島，能迴避嗎？

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