拜會林佳龍 蔡其昌：跑百米追回落後市政

民進黨徵召參選台中市長的蔡其昌，昨拜會前台中市長林佳龍，林致贈象徵蔡其昌名字的「菜頭、奇異果及蔥、蒜」。（記者廖耀東攝）

2022/05/01 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨確定徵召立法院副院長蔡其昌競選台中市長，蔡其昌昨天到前台中市長林佳龍的光合基金會辦公室進行市政請益，林佳龍表示，四年前選市長的棒子掉了，蔡其昌要將它撿起來，他會做蔡其昌最大後盾，「兄弟攜手、震撼山河！」蔡其昌則表示，盧秀燕執政四年市政落後，他接棒後，會將此接力賽先當百米跑，將落後的市政追回。對於兩人的說法，台中市政府則不回應。

林：做蔡其昌最大後盾

由於兩人曾為黨內的台中市長選舉隔空喊話，昨天被外界解讀為「破冰之旅」，蔡其昌表示「無冰可破」，強調與林佳龍關係如溫度適中的溫開水，非常舒服；至於林佳龍是否要擔任蔡的競選總部主委，林佳龍則表示，不管是那一個角色，都會配合蔡其昌，發揮最大的功能。

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蔡：好的政策都會延續

林佳龍表示，他在任市長時提出大台中山手線等政策，蔡其昌都有參與，因此對市政並不陌生，且中央及地方攜手合作，蔡其昌在立法院為台中市爭取了很多的預算。林佳龍並批這四年來，他所提軌道建設嚴重落後，市政空轉，他二○一八年在市政的接力賽中掉了棒，但沒有比較沒有傷害，盧秀燕不但未繼續延續他的政策，自己的政見跳票，蔡其昌將撿起這一個棒子，他會當蔡其昌最大後盾。

蔡其昌表示，盧秀燕四年任內無法承擔市政，讓台中市發展停滯，甚至倒退。若當選，將會用跑百米方式來跑、來努力，佳龍好的政策他會延續，即使是盧秀燕、甚至是胡志強時代好的政策他都會延續，因為一切都是為了台中市民。

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