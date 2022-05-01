國民黨桃園市長提名 3派人馬競逐

國民黨桃園市長人選未定，黨內指出，有三派人馬積極運作，各自向黨主席朱立倫提出徵召立委魯明哲、提名立委呂玉玲及空降前行政院長張善政三選項。（資料照）

2022/05/01 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨桃園市長佈局撲朔迷離，據掌握，面對這場「必勝之戰」，有三派人馬積極運作，各向黨主席朱立倫提出徵召立委魯明哲、提名立委呂玉玲及空降前行政院長張善政三方案，但朱未表態，仍持續觀望各方整合情形。

徵召魯明哲、提名呂玉玲、空降張善政 朱立倫觀望各方整合

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國民黨桃園市議員提名本週大勢底定，但黨中央對桃園市長提名的協調進度仍未明朗，黨內人士指出，黨中央沒有時間表，從二○一八年選舉國民黨籍市議員總得票數比市長還高，可看出候選人不能沒有地方奧援，黨中央期盼各方人馬「兄弟爬山各自努力」，看誰能整合出最大公約數。

知情人士表示，目前朱身邊有三派意見，一是徵召內部民調最高的魯明哲，二是提名獲地方派系支持的呂玉玲，與此同時，仍有一派不放棄「空降」選項，認為在民進黨掀牌前，無法確定衛福部長陳時中不選桃園，國民黨不應排除任何可能。

據悉，魯明哲雖表態無意四年選三次，但其地方實力雄厚，又有中壢市長的行政經驗，加上年輕形象，被認為較有拉抬「小雞」的效果，也受不少地方民代擁戴，已有人向朱立倫表達，期盼協助魯排除選舉經費等障礙，並積極遊說魯。

已宣布參選的呂玉玲目前民調仍落後，但知情人士表示，邱奕勝曾向朱立倫掛保證，桃園市五百多里他已跑過三輪，願挹注資源及人脈，有信心「耐打的黑馬」呂玉玲能當選，不會讓黨中央費心。從邱奕勝被聘為中常委，可看出邱在朱心中的份量不容小覷，連帶提高呂玉玲的出線機率。

除了邱奕勝的力挺，呂玉玲也積極備戰，除了透過兩大宗親會系統外拓組織，也持續拜會國民黨前主席吳伯雄、國策顧問吳寶田、呂新民等人，力求整合桃園各方要角，同時請專業團隊操刀網路聲量，態度十分積極。

知情人士還表示，深藍系統也建議將曾與韓國瑜搭檔選正副總統的張善政列入考量，主張一旦陳時中空降，張善政的專業背景及社會形象，有實力與陳時中一搏，但該方案僅處於提議階段。

至於先前被黨中央強勢排除提名的台北市議員羅智強，由於其近來態度轉趨保守，加上獲邱奕勝首肯兩度會面，黨內解讀羅已在尋求退場，近期可能宣布轉挺其他人選。

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