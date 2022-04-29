民進黨彰化縣長人選 民調、徵召仍未定

2022/04/29 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長之戰啟動！國民黨中常會四月廿七日通過提名彰化縣長王惠美競選連任，但民進黨仍未決定人選，目前有前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富與前台北畜產公司總經理姚量議表態參選，但最後是以「民調」決勝負？還是由選對會直接提名？甚至是「空降」人選？仍混沌不明。

邱建富：與另二人做「參考民調」

依中執會核備通過彰化縣黨部提名縣議員、鄉鎮市長和市民代表、村里長期程，五月二日到六日受理領表登記，五月六日審查資格，五月七日至九日協調，五月十日到廿日視各選區情況展開民調，五月三十一日公告提名名單；縣長部份，目前尚未確定公布日期。

請繼續往下閱讀...

邱建富表示，據他了解，目前彰化縣長提名作業將由選對會針對他與姚量議、魏明谷三人進行「參考民調」，再由選對會協調小組協調產生人選，如果協調不成，由黨主席直接徵召。

姚量議：沒有初選 同志勿亂放話

姚量議表示，彰化縣長提名人選沒有初選，遊戲規則就是中央說了算，希望有意參選彰化縣長的黨內同志，不宜亂放話。魏明谷指出，全代會授權總統徵召人選，彰化縣長人選提名作業，就他了解還不急著公布，彰化縣沒有初選機制何來民調？根本沒聽到「參考民調」已啟動一事。

魏明谷：總統徵召 不急著公布

雖然民進黨人選未確定，但彰化縣長爭奪戰已「開打」！魏明谷昨天在臉書PO文，抨擊彰化縣長王惠美的捷運政策。

他指出，三年過去了，王縣長所謂「捷運到南彰化」的競選政見兌現不了，難道再給四年就能找回彰化的光榮？縣民光榮感早就被雲林、南投、苗栗追上，年底該是下架「捷運王」的時候了。

魏籲下架「捷運王」 王惠美：繼續努力

對此抨擊，王惠美則回應，從媒體民調來看，彰化這幾年的進步相信大家有目共睹，如同捷運一樣，從來沒有三、四年的時間就可以完工，她將繼續努力改造彰化，讓更多彰化人以身為彰化人為榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法