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    首頁　>　政治

    國防部揭共軍有八優勢 陳明通：各種想定捍衛國土

    國安局長陳明通昨表示，台灣具有地緣政治、國際友盟、高科技產業、同島一命的四大優勢。（記者塗建榮攝）

    國安局長陳明通昨表示，台灣具有地緣政治、國際友盟、高科技產業、同島一命的四大優勢。（記者塗建榮攝）

    2022/04/29 05:30

    台灣有同島一命等四優勢

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨邀請國安局長陳明通進行中國近期疫情發展的專案報告；陳明通指出，面對中國對台軟硬兩手策略，國安局必然會設定各種場景想定，也會隨著共軍的軍事革命、烏俄戰爭的情況，進行調整，展現捍衛這塊土地，保衛國家人民、生命財產的決心。

    國防部向立法院提交報告指出，共軍地面部隊打擊火力、水面艦及潛艦戰力均優於國軍，戰機制空作戰共軍稍佔優勢等八項優勢。陳明通答覆立委質詢時則強調，台灣有地緣政治上的優勢，身為民主陣營的最前線，有國際友盟優勢，有半導體等高科技產業的優勢，更重要還有同島一命的優勢。

    民進黨立委趙天麟詢問，中共會不會藉攻台紓解內部壓力？陳明通說，國安局會密切注意，過去也做過評估，中共不放棄武力犯台情況下，對台灣可能的變數，紓解內部壓力是有一些可能，但以烏俄戰爭來說，若為紓解壓力攻打台灣，沒有任何正當性。

    陳明通進一步指出，若中共覺得準備好了，為了完成中華民族偉大復興，一定要拿下台灣，就烏俄戰爭而言，以此名義攻擊別國，全世界沒有人贊成這種論述和說法，這就是為什麼俄羅斯總統普廷面對這麼大的壓力，即便有國家採取中立，也沒有人敢挺他；因此中國若用偉大復興攻打台灣或是紓解內部壓力攻台，都很難取得正當性，很難不被國際社會制裁。

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