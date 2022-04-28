美國務卿布林肯出席參院聽證會：// 美堅決助台抵禦中國侵略

美國國務卿布林出席參院聽證會強調，美會堅決確保台灣抵禦中國的侵略。（彭博）

2022/04/28 05:30

〔政治中心／綜合報導〕美國國務卿布林肯於美東時間廿六日出席參院聽證會，議員關切台灣身為半導體生產重鎮，若被中國攻下恐衝擊全球。布林肯強調，美方會堅決確保台灣有能力自我防衛，抵禦包括來自中國的潛在侵略。

參議員示警：中國攻台 衝擊全球

參議院外委會主席梅南德茲、共和黨首席議員里契在會中接連關切美國對台軍售、協助台灣防衛等議題。最近訪台的梅南德茲表示，他近期訪問澳洲、日本與台灣，清楚意識到，台灣生產全球九成的先進半導體，若台灣最終被中國攻下，美國民眾日常使用的手機、汽車和電冰箱等含半導體用品都會受影響，世界也會陷入苦痛之中，且台灣若被中國攻下，也會對區域發出不利訊號。「若我們沒有前往協助台灣，其他國家會說，他們（美方）沒幫台灣，也不會來幫我們。」

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布林肯回應表示，美國政府感受到此議題的急迫性，正透過多種方式因應。美國政府堅決確保台灣擁有自我防衛所需的一切工具，能夠抵禦所有潛在侵略，包括中國片面破壞現狀的行動。此外美方也透過多種方案因應半導體產業面威脅，維持美國在先進半導體上對中國的技術優勢。

布林肯指出，二○一七年以來，美國對台軍售總額近二百億美元（約新台幣五九一六億元），國務院批准、促成的直接商業銷售（DCS）軍售案總額也近廿五億美元。此外，美國支持台灣發展自製防衛能力，也協助台灣思考如何強化不對稱作戰能力，以達威懾效果。

美援烏太晚 議員促對台勿犯同錯

里契提醒布林肯，在烏俄戰爭中，美國太晚對烏克蘭提供安全援助，以此為鑑，美方不能在台灣議題犯相同錯誤，且戰爭期間要支援海島國家相對困難，美國援助必須事先到位，呼籲美國政府加速處理對台軍售案，並應協助台灣獲取額外能力。

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