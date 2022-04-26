立院初審 配偶等近親 不得代理地方首長

前新竹縣竹東鎮長羅吉祥。（取自臉書）

2022/04/26 05:30

山地鄉長代理人 也應是原民

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為避免地方首長代理出現爭議，立法院內政委員會昨初審通過「地方制度法部分條文修正草案」，明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，以及三親等以內的姻親關係；另，山地鄉鄉長若辭職、停職、去職或死亡，代理人也應具備山地原住民身分。

前新竹縣竹東鎮長羅吉祥於二○一八年違反「選罷法」交付賄賂罪，被法院判決三年十月定讞，並依法停職，但新竹縣政府卻派羅的妻子張順朋代理鎮長職務，張隨後於二○二○年贏得鎮長補選。另外，有七名竹東鎮的里長涉嫌收賄遭解職，但其中六名代理人卻為被解職者的家屬，引發各界質疑。

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為避免地方首長代理爭議，立院內政委員會初審通過「地方制度法部分條文修正草案」，該草案第八十二條規定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長及村里長的代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，以及三親等以內的姻親關係。

另為保障原住民參政權，修正草案亦訂定，若山地鄉鄉長辭職、停職、去職或死亡，派任的代理人也應具備山地原住民的身分。

不過，由於朝野立委對於縣市升格、村里長待遇、地方議會及鄉鎮市民代表會全程直播等修法內容，尚待凝聚共識，因此將擇期再審。

另外，由於武漢肺炎本土疫情持續升溫，民眾若欲前往健身房等場所，須出示打滿三劑疫苗的「小黃卡」才得以進場，民進黨立委王美惠質詢時問，若今年十一月舉行地方選舉時疫情仍嚴重，民眾是否須帶「小黃卡」投票？內政部政務次長陳宗彥表示「應該不會」，因為選舉屬民眾權利，但也建議民眾可下載數位疫苗證明，會更加方便。

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