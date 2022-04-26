美中防長會談 日學者：美拒以台灣做交易

美中防長會談 美國拒以台灣做交易。（彭博）

2022/04/26 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二十五日報導〕美國和中國國防部長上週舉行電話會談，日本資深媒體人峯村健司認為，表面上雙方就烏克蘭情勢交換意見，實際上「台灣問題」才是會談主題，中方希望美國在台灣問題上妥協，以交換中國在烏克蘭問題上的協助，但似乎踢到大鐵板。峯村指出，不論烏克蘭戰爭持續多久，美國都不可能拿台灣當成交易籌碼，已是拜登政府的基本立場。

峯村健司為前朝日新聞記者，現任青山學院大學客座教授。他在日前接受日本放送「飯田浩司OK! Cozy up!」專訪時，分析上週的美國國防部長奧斯汀與中國國務委員兼國防部長魏鳳和電話會談的內容。

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峯村去年一月在朝日任內曾獨家披露美國的一份內部文件，其中明文列出「如果發生緊急事態，美國將保衛台灣」。這份文件是在二○一八年二月十五日做成的「美國印太戰略架構」，這份由川普政府做成的秘密文件，在政權輪替後罕見地解密公開。峯村認為，拜登政府已承續這份文件，奧斯汀在這次美中防長會談中警告中國，「美國對烏克蘭和台灣的反應是截然不同的」。

峯村認為，這次美中防長會談，可能是延續三月拜登和中國國家主席習近平的會談內容。中方釋出「美國若在台灣問題上妥協，中國可在烏克蘭問題上協助美國」，希望以台灣問題做為交易籌碼，但中方完全誤解拜登政府對外交安保的優先課題：美國列為最優先的課題不是俄羅斯，而是中國，而中國議題又以台灣為最優先。

日本前首相安倍晉三近來透過各種公開管道，呼籲美國改變「戰略模糊」政策，並明確表示若中國武力犯台，美國將保衛台灣。峯村表示，在烏克蘭危機發生後，美國內部也有各種討論，「最好停止戰略模糊」的主張十分強烈，而且美國內部文件已明確表示將「防衛台灣」。

峯村曾訪問在「美國印太戰略架構」署名的川普政府國家安全顧問麥馬斯特。峯村向麥馬斯特提到，「中國人認為台灣有事之際，美國不會介入」，麥馬斯特以堅定的語氣回應，「我們必然保衛台灣」。

一旦台灣有事 日本必成主戰場

至於台灣有事之際，日本該如何應對，峯村表示，一旦台灣有事，日本必然成為主戰場，即使有憲法第九條也不管用，中國軍方內部文件也載明，最先進行威嚇射擊的目標，就是位於日本的美軍基地和自衛隊基地周邊。

因此，峯村指出，日本的應對措施包括提高基地和機場、相關設施的「存活率」，如何在最短時間內完成修復，讓中國了解到，「日本也很頑強」，以達到嚇阻效果等。

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