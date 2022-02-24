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    首頁　>　政治

    林姿妙與宜縣府團隊爆弊案》綠指縣民情何以堪 藍稱林姿妙只是輕傷

    宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊爆發弊案，衝擊年底縣長選舉，藍綠解讀卻不同。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊爆發弊案，衝擊年底縣長選舉，藍綠解讀卻不同。（記者蔡昀容攝）

    2022/02/24 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊爆發弊案，衝擊年底縣長選舉，藍綠解讀卻不同。綠營認為，縣民會重新思考與定位方向；藍營則認為本案是政治迫害，整個過程，林姿妙只是「輕傷」，繼續代表國民黨參選，連任一定沒有問題，大家還是很有信心。

    民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇說，縣府所涉的農地免徵土地增值稅案，經檢廉追查確實有圖利問題，如果相關人員與縣長有特殊關係就可以免稅，讓一般民眾情何以堪？

    「縣長官邸竟淪犯罪指揮中心」

    民進黨縣議員陳文昌說，一個縣長怎會當成這個樣子？檢廉如果沒有相當證據，怎敢發動這麼大動作搜索約談？他期盼司法勿枉勿縱，儘速釐清案情向社會交代。

    爭取民進黨下屆宜蘭縣長提名的宜蘭市長江聰淵抨擊，縣長官邸竟然淪為犯罪指揮中心，國民黨只會喊政治追殺，完全不知自我檢討，希望事件儘快落幕，找回宜蘭價值與精神。

    「選舉年才辦？就是政治迫害」

    國民黨宜蘭縣議會黨團發言人林岳賢表示，民眾質疑為何前年、去年不搜，到了選舉年才大動作搜索約談？這不是政治操作、政治迫害，不然是什麼？國民黨團書記長李清林說，這件事對年底選舉一定有影響，但他不方便評論偵查中案件，尊重司法調查。

    國民黨籍宜蘭縣議會議長張建榮表示，林姿妙八十萬元交保，應該只是「輕傷」；客觀來看，林姿妙繼續代表國民黨參選沒有問題，支持者並沒有受到影響，大家還是很有信心，連任一定沒有問題。

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