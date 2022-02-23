台中市議員選舉提名初估 綠35席 藍36席

2022/02/23 05:30

民進黨︰預計下月初通過 9選區增提現任多1席 國民黨︰4選區現任多1席

〔記者蘇金鳳／台中報導〕九合一選舉今年十一月二十六日舉行，民進黨及國民黨為搶中市議會席次極大化，民進黨將提名三十五席，有九選區會增提現任多一席，預估三月二日的中執會通過，國民黨初估提三十六席，會有四選區現任多一席，但還在聽取地方聲音後再決定是否還有選區增提。

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台中市議會有六十五席市議員，國民黨籍有三十二席，市黨部主委林敏霖表示，初評估今年的市議會改選有四個選區會增提一席，分別是中西區、東南區、甲安埔及十七選區的原住民，其中中西區應選三席，國民黨現任市議員為張彥彤，國民黨提二席，而本屆落選的前公平里長陳駿霖今年再戰。

中西區陳駿霖再戰 東南區林霈涵捲土重來

東南區應選五席，國民黨有意提三席，現任為李中及羅廷瑋，前市議員林霈涵傳出再戰，甲安埔應選三席，國民黨提兩席，現任為李榮鴻，將由兒子李文傑參選，另傳出前市議員楊永昌之子楊啟邦要捲土重來，另外一席為十七選區原住民，國民黨要在此區提一席，或者希望現任無黨籍朱元宏加入國民黨。

民進黨提名三十五席，黨部主委李天生表示，預計三月二日中執會會通過。民進黨目前二十六席，所增加六席分別是北屯、北區、大里霧峰、豐原后里、潭雅神、清沙梧各增一席，還有三席原住民。

綠 北屯老將新人參選 大里霧峰5搶3

北屯應選六席，民進黨現任是曾朝榮及謝明源，民進黨提二加一席，一席是女性，曾朝榮爭取連任，而謝明源改由女兒謝家宜參選，老將蔡雅玲及王岳彬、新人平和里長林煜舜，新人廖士毅要參選。

北區應選三席，民進黨要提二席，現任市議員只有一位為賴佳微爭取連任，新人楊宗澧及陳俞融、高敏裕將參選，大里霧峰應選五席，現任為李天生、林德宇，民進黨今年提二加一席，老將張芬郁及新人蔡美華及賴美連都要參選，形成五搶三。

豐原后里應選五席，現任只有謝志忠，民進黨提一加一席，謝志忠爭取連任，除了前議員翁美春，本屆參選失利的劉厚承改推老婆廖芝彥出馬。

潭雅神應選六席，現任蕭隆澤及周永鴻兩席，民進黨要提三席，前議員張雅旻及本屆落選的林義偉都要捲土重來。清沙梧應選五席，現任有楊典忠及王立任，民進黨要提名二加一席，新人林佳儀參與角逐。

另外，南屯應選四席，民進黨提二席，現任是張耀中及何文海，國民黨未定，現任是劉士州及朱暖英。

而國民黨此區有吳柏勳及許育璿兩位新人挑戰，許育璿是科技人可以加權八十％，而吳柏勳曾是丁振嘉助理，可加權一百％，已給現任壓力。

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