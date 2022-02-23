涉土地開發等弊案擴大// 林姿妙母子3人、3局處長 漏夜偵訊

蘭縣長林姿妙（左﹜涉開發弊案，檢廉昨第二波搜索，約談林姿妙與其兒女等人。（資料照）

2022/02/23 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉嫌土地開發等弊案，檢廉昨再度展開第二波搜索約談，案情有擴大趨勢，除了林姿妙與女兒林羿伶、二兒子林佑澤外，縣府秘書長林茂盛、農業處長康立和、財政稅務局長盧天龍、交通處長黃志良也被帶走偵辦。本案從一月十三日發動偵辦，縣府已有六名局處長被約談。

縣府已有6名局處長被約談

廉政署昨天上午八點進入縣長官邸搜索，查扣一台電腦主機，林姿妙也被帶走約談。廉政署同時兵分多路，前往縣政府相關局處辦公室搜索。

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縣政府原排定縣務會議九點半召開，不料林姿妙、副縣長林建榮、縣府工旅處長李東儒、衛生局長徐迺維、康立和、盧天龍、黃志良全都缺席。府內人員得知檢廉有搜索約談行動，議論紛紛，氣氛詭譎低迷，縣務會議也改由林茂盛主持。

經查證，林建榮昨天參加告別式、李東儒到交通部開會、徐迺維請病假，與案情沒有關係；不過，林茂盛在下午也被帶到宜蘭地檢署協助釐清案情，訊後已請回。宜蘭地檢署表示，指揮廉署續行調查及依法搜索，被告林姿妙等人陸續到案釐清案情。

宜檢：依法搜索、釐清案情

昨晚十點多，盧天龍、康立和、黃志良、縣府建設處都市計畫科長龍非池、國土計畫科長林志揚、前宜蘭縣商業會理事長陳正勳，及前國民黨立委楊吉雄、前縣議員劉石純等人，陸續被送至宜蘭地檢署複訊。盧天龍、劉石純、陳正勳與康立和被檢方依貪污治罪條例偵辦。

上一波約談行動，除林姿妙，縣府地政處長楊崇明、建設處代處長吳朝琴、交通處長黃志良、秘書處長曾成陽等四人也到案；訊後吳朝琴收押禁見，楊崇明五萬元交保，黃志良與曾成陽請回。昨新約談林茂盛以及康立和、盧天龍；黃志良第二度被約談，全案已有六位局處長涉入。

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