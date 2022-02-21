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    加權案惹議 江啟臣促滾動式檢討 不要太偷懶

    針對新人加權惹案，國民黨前主席江啟臣昨呼籲滾動式檢討，不要太偷懶。（資料照）

    針對新人加權惹案，國民黨前主席江啟臣昨呼籲滾動式檢討，不要太偷懶。（資料照）

    2022/02/21 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨通過直轄市議員候選人提名特別辦法，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調結果的加權比例，最高可加權至百分之百，其對年輕新人的加權比例過重引發爭議。國民黨前主席江啟臣昨呼籲滾動式檢討，不要太偷懶。

    國民黨中常會上週通過「一一一年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調結果的加權比例。若為新人且卅五歲以下，民調加權百分之百；但已經營數年的幕僚世代，反而因年齡因素無法獲得所有加權，與年輕新人相比居於劣勢。

    對於民調加權爭議，江啟臣昨出席他主辦的青年活動時表示，鼓勵年輕人參選，大方向是正確的，但細部怎麼做，要和地方多溝通，讓過程更圓滿。江說，黨中央提出大方向，中央黨部與地方黨部要針對每個選區做細部評估，應該雙管齊下同步進行，不要因為誤解產生不愉快，讓本來立意不錯的作法大打折扣，甚至影響到選舉結果。

    江啟臣指出，國民黨的民調加權是從二○一八年才開始，民進黨則已做滿長時間，大小選區只要有新人挑戰，幾乎都是一起初選，國民黨現在是第二次，怎麼做出有國民黨自己特色的鼓勵青年參選辦法，需要時間調整，滾動式檢討，不要太偷懶，遇到問題就要想辦法解決。前國民黨秘書長李乾龍也認為，青年加權比例可能值得稍微檢討，可以滾動式調整。

    針對新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營諸侯婉拒參加國民黨成立的中央提名委員會，黨主席朱立倫被質疑領導統御問題，江啟臣指出，黨主席要顧及到每個人本就不容易，怎麼和縣市長有暢通的溝通管道比什麼都重要，「相信朱主席一定做得到」。

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