爆換票、賄選 「國民黨中常委選風 史上最差」

中廣董事長趙少康等人號召改革。（資料照）

2022/02/21 05:30

黨中央：若證據確鑿 將嚴辦

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常委選舉三月五日投票，本次中央委員、中常委選舉再爆「換票聯盟」爭議，更傳賄選、送禮等醜聞，嚴重影響國民黨形象。戰鬥藍精神領袖、中廣董事長趙少康今將與國民黨中央委員召開記者會號召改革；國民黨表示，若證據確鑿，將嚴加查辦。

這次共有四十位中央委員參選，角逐廿九席中常委席次，其中更有十位國民黨立委參選，是近年來最多的一次，競爭激烈。

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綁樁、招待旅遊 「全國買透透」

國民黨中常委選舉與中央委員選舉皆採「無記名限制連記投票法」，每位黨代表皆可選複數位候選人，中央委員、中常委選舉歷年來「換票聯盟」傳言不斷，今年甚至有買票、送禮等負面傳聞，「賄聲賄影」的情況號稱是「有史以來最差選風」。

一位沒參選中常委的中央委員就指出，「換票」若是人際關係的互相支持，還算小事，但有些人綁樁、請吃飯、送禮，甚至招待黨代表去旅遊，幾乎「全國買透透」，那就是大事。

一位有參選中常委的不具名立委表示，這次在中央委員選舉時的「換票聯盟」後來「見光死」，但事實上還是可以換票，只是比較不敢明目張膽。

這位立委也認為，「換票聯盟」今年並不嚴重，因為這屆參選中常委的候選人普遍實力較強，競爭激烈，「鎖票」情形較嚴重。這位立委也說，確實有聽聞送禮、送紅酒等情況，但沒有真的看到。

此次角逐中常委的台北市議員應曉薇指出，有認識的議員彼此支持很正常，但如果大到整個聯盟的規模，恐失去選賢與能的意義，這樣的選舉方式或許需要改變；而買票等行為，更必須零容忍。

中央委員連署 要求成立「抓鬼大隊」

因國民黨「內部換票」聯盟等爭議，國民黨過半的一百多位中央委員連署，要求召開「臨時中央委員全體委員會議」，並成立「抓鬼大隊」，杜絕集體換票舞弊。趙少康、孫文學校總校長張亞中等人也將出席記者會，號召國民黨黨務改革。

針對相關賄選傳聞，國民黨組發會主委許宇甄表示，若經檢舉、證據確鑿，將嚴加查辦。知情人士強調，目前確實有相關檢舉，但檢舉內容也只是「聽說的」，沒有證據，根本辦不了。

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