為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    爆換票、賄選 「國民黨中常委選風 史上最差」

    中廣董事長趙少康等人號召改革。（資料照）

    中廣董事長趙少康等人號召改革。（資料照）

    2022/02/21 05:30

    黨中央：若證據確鑿 將嚴辦

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常委選舉三月五日投票，本次中央委員、中常委選舉再爆「換票聯盟」爭議，更傳賄選、送禮等醜聞，嚴重影響國民黨形象。戰鬥藍精神領袖、中廣董事長趙少康今將與國民黨中央委員召開記者會號召改革；國民黨表示，若證據確鑿，將嚴加查辦。

    這次共有四十位中央委員參選，角逐廿九席中常委席次，其中更有十位國民黨立委參選，是近年來最多的一次，競爭激烈。

    綁樁、招待旅遊 「全國買透透」

    國民黨中常委選舉與中央委員選舉皆採「無記名限制連記投票法」，每位黨代表皆可選複數位候選人，中央委員、中常委選舉歷年來「換票聯盟」傳言不斷，今年甚至有買票、送禮等負面傳聞，「賄聲賄影」的情況號稱是「有史以來最差選風」。

    一位沒參選中常委的中央委員就指出，「換票」若是人際關係的互相支持，還算小事，但有些人綁樁、請吃飯、送禮，甚至招待黨代表去旅遊，幾乎「全國買透透」，那就是大事。

    一位有參選中常委的不具名立委表示，這次在中央委員選舉時的「換票聯盟」後來「見光死」，但事實上還是可以換票，只是比較不敢明目張膽。

    這位立委也認為，「換票聯盟」今年並不嚴重，因為這屆參選中常委的候選人普遍實力較強，競爭激烈，「鎖票」情形較嚴重。這位立委也說，確實有聽聞送禮、送紅酒等情況，但沒有真的看到。

    此次角逐中常委的台北市議員應曉薇指出，有認識的議員彼此支持很正常，但如果大到整個聯盟的規模，恐失去選賢與能的意義，這樣的選舉方式或許需要改變；而買票等行為，更必須零容忍。

    中央委員連署 要求成立「抓鬼大隊」

    因國民黨「內部換票」聯盟等爭議，國民黨過半的一百多位中央委員連署，要求召開「臨時中央委員全體委員會議」，並成立「抓鬼大隊」，杜絕集體換票舞弊。趙少康、孫文學校總校長張亞中等人也將出席記者會，號召國民黨黨務改革。

    針對相關賄選傳聞，國民黨組發會主委許宇甄表示，若經檢舉、證據確鑿，將嚴加查辦。知情人士強調，目前確實有相關檢舉，但檢舉內容也只是「聽說的」，沒有證據，根本辦不了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨年輕人加權案惹議 「只看年齡、參選與否 不太公平」
    2022/02/21 05:30

    國民黨年輕人加權案惹議 「只看年齡、參選與否 不太公平」
    加權案惹議 江啟臣促滾動式檢討 不要太偷懶
    2022/02/21 05:30

    加權案惹議 江啟臣促滾動式檢討 不要太偷懶

    維持血糖很簡單！鄭弘儀也靠「它」

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播