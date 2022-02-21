國民黨年輕人加權案惹議 「只看年齡、參選與否 不太公平」

連勝文前特助林鼎超爭取新北市議員第四選區（三重、蘆洲）國民黨提名。（記者林欣漢翻攝）

2022/02/21 05:30

〔記者林欣漢、蘇金鳳／綜合報導〕國民黨通過直轄市議員選舉提名特別辦法，卅五歲以下的新人在民調加權比例可達百分之百。有國民黨議員參選人認為，加權方法不能只用年齡、新人來區分，以免讓黨內青壯世代寒心；也有人擔心此加權辦法，會讓未栽培過且未到基層歷練的新人成為選戰炮灰。

爭取新北市議員第四選區國民黨提名的林鼎超，現任國民黨文傳會副主委，曾任連勝文的特助、前高雄市長韓國瑜時代的青年局長，按照國民黨提名辦法規定，卅八歲的林鼎超首次參選，可以加權八十％。

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有人憂新人未歷練 成為選戰炮灰

林鼎超表示，國民黨的青年加權確實可鼓勵新人參政，但如果現任市議員不用初選就保障提名，加權又只看年齡、參選與否，這就不太公平，如果在黨內初選這關就讓青壯世代寒了心，這對亟須團結的國民黨來說是不可承受的損失；他主張，加權的標準應該更多元，例如是否積極參與黨務活動、是否參加政論節目為黨發聲，是否曾任黨職、公部門職務經歷等。

國民黨新北市議員陳明義表示，他支持多給新人一些加權分數，現任者如果在黨內初選就輸給新人，就代表現任者不夠努力；國民黨新北市議員王威元說，自己當初也是新人首次參選而當選，支持讓年輕的新人加權計分，但黨中央似乎太過求好心切，因為經過加權後，有可能最後出線的都是新人，「如果一次整個大換血，也不見得那麼健康」。

擬參選台中市西屯市議員的新人楊大鋐表示，絕對支持黨中央培植年輕人參選，但讓未栽培過且未到基層歷練的卅五歲以下青年加權達百分之百，他反而擔心這樣的作法是否會讓年輕人成為炮灰，建議應依選區特性來提名年輕人為宜。

爭取連任 「覺得自己十惡不赦」

要爭取連任的台中市議員陳成添及陳政顯也表示，市議會應該是老中青三代，不能只重視某一代，中央的提名辦法應因地制宜。陳政顯更指出，中央的提名辦法，讓爭取連任的市議員覺得自己十惡不赦，但問題是黨中央聽得進去這些聲音嗎？

國民黨111年直轄市議員提名特別辦法

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