捷克新外長稱我重要經濟夥伴 「台灣比中國重要好幾倍」

外交部長吳釗燮（右）10月出訪捷克時，與利帕夫斯基會晤並共進晚餐。（取自利帕夫斯基臉書）

2021/12/21 05:30

檢視對俄中關係 推人權問責法

〔編譯茅毅／綜合報導〕捷克新政府十七日上台，捷克國家公共服務通訊社「捷克新聞社」（CTK）和美國政治新聞網站Politico報導，新任外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）表明，捷克將檢視其對俄羅斯、中國關係，並推動捷克版的「全球馬格尼茨基人權問責法」（Magnitsky Act），彰顯人權外交。

由總理費亞拉（Petr Fiala）領導的捷克聯合政府上台，捷克「向西（方國家）轉」。隸屬「海盜黨」（Czech Pirate Party）的利帕夫斯基在記者會中強調，做為歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，對捷克安全及繁榮至關重要。年僅三十六歲的利帕夫斯基表示，其首要之務為恢復捷克的國際聲譽和地位，計畫將人權重新納入該國外交政策考量，重新追求人權傳統。

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前述「全球馬格尼茨基人權問責法」於二○一六年由當時的美國總統歐巴馬簽署生效，授權美國政府制裁侵犯人權與腐敗的外籍人士。

利帕夫斯基被視為對中鷹派，批評俄國亦不遺餘力，力挺歐盟和北約；支持深化台捷關係，視台灣為捷克重要經濟夥伴，「比中國重要好幾倍」，台灣外長吳釗燮十月出訪捷克時，兩人曾共進晚餐。他也是促使捷克排除俄中參與該國一座核電廠投標的推手之一。他認為，捷克過去和俄中的交易，已放棄若干原則。友台的捷克首都市長賀瑞普（Zdenek Hrib），也隸屬海盜黨。

利帕夫斯基的立場，可能預示著捷克在全球舞台上的轉變。根據費亞拉的「人民民主黨」、海盜黨等五黨簽署的聯合執政協議，新政府計畫更改現任總統齊曼的親俄中路線，加強對美國與德國關係，恢復已故前總統哈維爾重視人權價值的外交政策。

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