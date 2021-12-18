侯友宜籲民眾理性科學思辨 踴躍投票

四大公投今天登場，新北市長侯友宜昨天呼籲民眾踴躍投票。他說，只要經過理性科學思辨，都希望民眾出來實踐公投民主主義。（記者翁聿煌攝）

2021/12/18 05:30

〔記者周湘芸、翁聿煌、何玉華、蘇金鳳、蔡昀容、劉濱銓／綜合報導〕國民黨昨晚在民主廣場前舉行的「民主守夜」活動，新北市長侯友宜因抽查防疫旅館、台中市長盧秀燕要開市政相關會議，兩大黨籍直轄市長雙雙缺席，宜蘭縣長林姿妙也留在宜蘭進行反萊豬宣講，未出席黨中央的活動。

侯、盧安排公務行程 缺席黨中央活動

國民黨主席朱立倫昨到南投進行車隊掃街宣傳時，對侯友宜、盧秀燕等人未參加造勢晚會表示，「不用把手指向任何一個個人」，而是要把手揮向民眾、擁抱民眾，大家一起加油。

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四大公投今天登場，新北市長侯友宜昨天呼籲民眾踴躍投票。他說，只要經過理性科學思辨，都希望民眾出來實踐公投民主主義，他早在十一月二十二日起，就請新北市的垃圾車掛上布條，呼籲民眾展現民主風範，勇於表達自己意見。

對於有民眾在報紙刊登頭版廣告，以侯友宜「沒有核安就沒有核四」的說法，要大家「重啟核四」公投選「不同意」，侯友宜昨受訪時痛斥該廣告「移花接木、混淆視聽」，「公投有必要玩成這樣嗎？真不可取！」

至於國民黨中央昨晚舉辦的「民主守夜」活動，新北市新聞局長張愛晶昨表示，因桃園市、台北市防疫旅館陸續傳出群聚感染，侯友宜已安排去抽查防疫旅館。

盧秀燕昨天在市議會也被議員詢問是否出席晚會？盧秀燕表示，她不會參加，因為最近進行市政總質詢，會議一整天，她只能利用晚上開市政有關的會議。盧並說，晚上要開兩個會，一是跨年晚會籌備會議，因為桃園有疫情，因此防疫要加強；一是捷運公司加薪案，因為快到年底，需要拍板定案。晚會她無法參加，但今天會去投公投票。

林姿妙也缺席國民黨的夜宿活動，林姿妙說，因為昨晚在羅東宣講「反萊豬」議題，因此缺席台北活動。至於四個公投立場是否改變？林姿妙強調，「我的立場很清楚，不會改變」；媒體追問核四會怎麼投？林姿妙不願多做回應，僅表示「謝謝」。

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