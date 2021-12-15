焦點評論》中國介入公投手段進化

中國藉由YouTube等管道散播爭議訊息，大舉介入台灣公投。（翻攝自YouTube）

2021/12/15 05:30

記者鄒景雯／特稿

台灣的各式民主活動，中國從來沒有失去介入的角色，這次的四項公投案，對岸更是透過官媒、自媒體、網軍帳戶積極參與。全面整理近幾個月來中共傳聲筒利用台灣公投的操作內容，不難歸納出他們的手法、特點與目的，除了民進黨政府是其一貫打擊的目標，美國影響力與台美關係則是另一個破壞的重點。

如果詳細蒐集中國在台灣公投期間的資訊，很快就會發現對岸整齊劃一的行動。他們擴大散播爭議訊息，以激化台灣社會對立的指令，大致可分為七類：一是指控執政黨以「四個不同意」政治化操作公投。例如十一月一日，透過台海網、華夏經緯網、星島環球網，一致指民進黨如臨大敵操弄抗中保台；又如十一月四日在特定的抖音用戶發佈蔡總統雙標政策、獨裁程度超過北韓的影片。

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二是宣稱民進黨將背離民意，即使公投全過也不會付諸執行。早在十月二十九日，中國已分別在自媒體「一○八演播室」以及YouTube頻道，放送「蔡英文向民意宣戰」的影片，鋪陳相關論調。三是渲染台灣官員的失言內容。中國的側翼臉書粉專，以及中央廣播電視總台「台海之聲」節目「看台海」微博在十一月二十四日至二十五日連續以「民進黨高官稱瘦肉精如『保健品』，把台民眾當什麼？」等多支影片，抨擊農委會主委陳吉仲。

四是操作台灣政府以符合國際標準為由，開放萊豬進口之後，下一步就是開放日本「核食」。例如其官媒海峽導報於十一月二十八日就在官網大肆炒作相關論調，來對台灣政治人物進行引導。五是抨擊民進黨為了迎合美國利益，罔顧民眾食安與國土環境。包括中國台灣網在十一月二日炮製蔡總統上台後，與美國公司簽訂長達二十五年、總金額逾七千億元天然氣採購合約，因此第三天然氣接收站非蓋不可。

六是強調缺電風險來為核四公投贊聲。例如海峽導報即在十一月一日發表「民進黨當局若強制讓核電退場，專家警告：台灣恐接連上演大停電」文章，抨擊民進黨能源政策。

七是將四項公投總結為對執政黨的不信任投票。這個切入點自八月間即由中國評論新聞網開始鼓譟，一路散見於對岸各類官媒，到了十一月十四日中央廣播電視總台「台海之聲」節目「看台海」微博，復以「四大公投將牽動島內政治版圖民進黨危矣？」影片，指稱台灣輿論認為四項公投案通過可為一一一年「九合一」選舉、一一三年「二合一」大選打下基礎，將公投案提升為藍綠攻防戰，強調將牽動台灣的政治版圖。

若從對岸大量的文字與影音統計，則可得知中國這波攻勢，主要集中在反萊豬；其次是藻礁，對其他二項的關注則不成比例。顯示北京對於公投能通過幾項似乎興趣不大，主要意圖恐怕是累積國人對民進黨的不滿、攻訐對美政策為要，以做為明年縣市長選舉時介入的基礎。

同時，過去中國在運用爭議訊息時，大多可以從簡體字、非國人慣用語、海外IP，或是機器人帳號，來進行判讀，不過現在對岸的方式有所進化，他們經常選定兩極熱議議題，藉由引述台灣黨政人士、學者專家、媒體人、網紅的言論，鼓動在地協力者發聲，商洽網路行銷公司切入，或是購買網路社群帳號海量發文、多元投放，提升觸及率，不僅更精準貼合輿論脈動，也增加了國人在媒體識讀上的難度。

民主社會面對威權國家的認知作戰，首要是認識，從而才得以警戒；如何強化我們的民主韌性，下一步要有對策。

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