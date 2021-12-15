歐布萊恩促美盟邦供台武器 打造抗中「刺蝟之島」

美國前白宮國安顧問歐布萊恩（路透檔案照）

2021/12/15 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前白宮國安顧問歐布萊恩（見圖，路透檔案照）昨表示，中國意圖武統台灣的行為是不能被接受的，因此他提出「刺蝟之島」的概念，主張美國盟國向台灣提供大量武器，可在解放軍登陸前進行第一波攻擊，包括台灣警局都可部署刺針飛彈；他並提議建立一支訓練有素的民兵隊伍，抵禦中國進犯。

印太維護主權 台灣有重要作用

對於刺針飛彈部署的倡議，國防部今年九月曾否定表示，刺針飛彈危險性高，與建軍備戰範疇完全脫離，國防部絕對不會這麼做，「不是外國人一講就照辦」。

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歐布萊恩昨透過預錄影片，在「台美日三邊印太安全對話」發表午餐演講。他指出，烏克蘭及台灣受到威脅的新聞躍上世界頭條，此刻努力維護自由權利的重要性更甚以往。印太國家必須堅定不移地維護主權、自由和民主，而台灣將發揮重要作用。

歐布萊恩評論尼加拉瓜斷交事件說，中國持續拉攏台灣邦交國、意在孤立台灣，美國需要付出努力及投入資源，使台灣的友人持續站在台灣身邊。北京更大的戰略目標是武統台灣，華盛頓和台北都必須迅速採取行動阻止中國。

歐布萊恩接著再次說明他的「刺蝟之島」概念。他主張，美國盟國應向台灣提供大量打擊飛彈及武器，可在中國軍隊登陸前，進行第一波攻擊。台灣可在台海建立禁入區，也可在二千多個警察局內部署刺針飛彈。

歐布萊恩也主張建立民兵隊伍，這對台灣的防禦至關重要；美日和其他國家也必須與台灣合作。他強調，不能讓台灣走上香港的路，後代能否繼續享受自由開放繁榮的印太環境，取決於我們採取何種行動捍衛自由。

美國國務院民主、人權暨勞工局代理首席副助卿巴斯比昨在會中稱許，台灣在醫衛、數位素養和整體繁榮方面都已是全球領導者，且台灣故事表明民主可在亞洲蓬勃發展。美國將繼續高舉台灣，例如透過印太民主治理諮商機制，以及反映拜登總統堅定信念的民主峰會等。

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