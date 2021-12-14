安倍「台灣有事」說 引發中國抗議 高市早苗質詢挺台 日外相：不構成干涉內政

日本自民黨政調會長、眾議員高市早苗。（法新社檔案照）

2021/12/14 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕日本自民黨政調會長、眾議員高市早苗十三日在眾議院預算委員會的質詢中，就前首相安倍晉三指「台灣有事即日本有事，也是日美同盟有事」的發言引發中國抗議「干涉內政」一事，詢問防衛大臣岸信夫和外務大臣林芳正的看法。林芳正表示，正當地表達關切並不構成內政干涉，對於中方就日本政治人物的發言進行不適當的抗議，日本已透過外交管道予以反駁。

眾院預算委員會十三日起就二○二一年度追加預算案，進行為期兩天的基本詢答，高市打頭陣，一上台就火力全開。高市表示，安倍一日提到「台灣有事即日本有事，也是日美同盟有事」的發言，不僅中國外交部發言人反駁「胡言亂語」，中國外交部部長助理華春瑩還約見日本大使抗議「粗暴干涉中國內政」。高市詢問岸信夫，從安全保障的觀點來看，安倍的發言是否正確？

請繼續往下閱讀...

防相：台灣穩定對日安全極重要

岸信夫答覆，日本的與那國島與台灣距離僅一一○公里，對日本而言，台灣是共享自由、民主、基本人權和法治，極為重要的夥伴和朋友。至於安倍的發言，站在政府的立場不便置評，但台灣情勢的穩定，對日本的安全保障極為重要，不僅日本希望台灣問題獲得和平解決，日美間、日歐及七大工業國集團（G7）領袖峰會均有相同的認知。

高市接著詢問林芳正，對於中國抗議安倍發言是干涉內政的看法。林芳正表示，台灣海峽和平穩定，對於日本安全保障和國際社會穩定很重要，期待透過對話和平解決台灣問題，是日本政府一貫的立場。

高市表示，自民黨在眾院選舉公約中列舉共享自由民主、人權和法治的國家和地區，即明文標記台灣，公約中也提到歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、支持台灣以觀察員身分參加世界衛生組織（WHO）年會，今年日本擔任CPTPP議長國，她詢問林芳正對協助台灣申請加入CPTPP及參加世衛大會的方針。

林芳正表示，日本歡迎台灣加入CPTPP，尤其蔡英文總統表示台灣已準備好接受所有的規則等發言，展現身為領導者的決心，非常值得肯定。日本首先要確定台灣是否符合CPTPP的高標準，接著與其他會員國進行討論，主導CPTPP的議論。

另對台灣參加WHO一事，林芳正也指出，支持台灣參加是日本一貫立場，日本將與相關國家合作，積極推動台灣參與。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法