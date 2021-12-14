新北／公投催票 羅致政：支持台灣路線

民進黨立委羅致政（右一）和新北市議員黃俊哲（右二）昨天站在板橋區光復橋頭，向民眾宣傳「四個不同意」訴求。（記者賴筱桐攝）

2021/12/14 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕距離本週六公民投票日進入倒數四天，民進黨立委羅致政與新北市議員黃俊哲昨天一早冒雨站在車水馬龍的板橋區光復橋頭，高舉大型標語向通勤民眾宣傳「四個不同意」訴求，呼籲民眾十二月十八日一定要出來投票，讓蔡英文總統過去六年帶領台灣的路線繼續走下去。

與議員黃俊哲冒雨站路口宣講

羅致政指出，投票前的黃金週是關鍵時刻，也是影響、改變台灣未來路線的時刻，過去六年蔡英文帶領的台灣，不論是國際接軌、能源轉型或民主鞏固，都得到國際社會的肯定與支持，包括時代雜誌、彭博雜誌或金融時報等，都稱讚蔡英文是百大影響力人物、最具有權勢的女性領袖等。

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羅致政表示，蔡英文的路線能否持續下去，取決於十二月十八日的公民投票，到底台灣能不能繼續走能源轉型的道路、台灣支不支持與國際接軌的重要決策、台灣能否鞏固民主，讓公投議題充分討論，成為真正的亞洲之光，這四大公投案的結果，將對國家發展產生關鍵影響。

投四個不同意 做正確抉擇

羅致政說，蔡英文領導的政府團隊經過多年努力，台灣正處於充滿希望和願景的時期，對外國際關係也是史上最好，國家正在進步，絕對不能倒退走，此次公投結果非關政黨輸贏，而是攸關台灣的未來。他呼籲民眾積極參與投票，用四個不同意，支持、相信並肯定蔡英文過去六年帶領的台灣路線，他有信心投票將展現讓世界再度肯定台灣的結果。

黃俊哲表示，過去幾週他在板橋舉辦三場公投說明會，並多次站路口宣講，看到民眾熱情回應，他有信心台灣人民最終會做出正確的選擇，向四個公投案說「不」。

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